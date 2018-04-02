Жители Рубежного выступают против строительства крематория

Жители пос. Рубежный собирают подписи против строительства крематория рядом с жилыми домами. Около 1 тыс. человек записали видеообращение с просьбой пересмотреть место расположения объекта. Строительство крематория — не единственная проблема. К домам все ближе подходят захоронения, вокруг Рубежного не прекращают гореть мусорные свалки, жители утверждают, что им нечем дышать, а маленькие дети начинают болеть астмой.

"Нас окружают заводы, горящие свалки, кладбища, где продолжаются захоронения. Теперь построят крематорий, который будет парить. Пятьсот метров от наших домов. Это как? Здесь живут дети!" — голос одной из жительниц поселка Рубежный звучит надрывно, в нем отчаяние и полное отсутствие уверенности в том, что ситуация может измениться.

Но сегодня она не одна. Ее окружает около тысячи человек, которые наперебой рассказывают свои истории.

"Закрыть кладбище! Остановить стихийные свалки! Итак дышать нечем. У некоторых дети - астматики. Тут еще построят крематорий, и мы будем вынуждены трупами дышать. Нет как будто места другого?", — подхватывает мужчина.

В какой-то момент толпа в едином порыве начинает скандировать: "Мы против крематория! Мы против! "Нет" крематорию в Рубежном!".

На въезде в поселок Рубежный висит плакат, который хорошо видно с трассы: "Остановим строительство крематория". Через несколько метров еще один и еще. Яркие плакаты — уже не просьба, а требование к властям обратить внимание на то, что происходит в черте города (населенный пункт входит в Куйбышевский район Самары).

Съемочная группа встречается с активистами недалеко от кладбища Рубежное. Оно, к слову, относится уже к Волжскому району. Место выбрано не случайно. В северной части объекта собираются строить первый в области крематорий. Участок уже огорожен.

Одна из жительниц показывает карту местности: "Центральное кладбище разрослось до огромных размеров. Вокруг — земли сельхозназначения, но там уже давно хоронят людей, буквально в капусте. Урожай сняли и начали копать могилы. По закону кладбище не имели права расширять в нашу сторону. Захоронения находятся, грубо говоря, на склоне, который смотрит в сторону жилого массива. Весной территория оказывается под водой, все это уходит в землю".

"Весь поселок пьет воду из собственных скважин. Вы понимаете, какую воду мы пьем? Даже если построят крематорий, то все равно захоронения будут продолжаться, а кладбище — расширяться, потому что сюда будут складываться биоматериалы и останки со всей области и не только", — рассказывает Марина Пчелякова.

"Мы понимаем, что кремация — это вынужденная мера современного общества. Мы не против кремации как таковой. Города растут год от года. Мы против того, чтобы комплекс построили вблизи наших домов. Это будут выбросы в атмосферу. Крематорий будет иметь областное значение и пропускная способность у него колоссальная: наша область, Саратовская, Ульяновская. Что будет с нами?" — в поисках ответа задает вопрос Ильнара Замбор.

Сторожил поселка Виктор Киценко напоминает собравшимся, что от места строительства крематория до границы с ближайшим детским лагерем "Юность" — 400 метров, с лагерем "Кировец" — 800. Тем временем к этим объектам уже давно подошли захоронения еще одного кладбища - Песчаного.

"Те, кто не живет здесь говорят: "Вы сами выбрали жить на могилах", — с болью в голосе рассказывает Елена Тумандеева. — Никто не знает, что поселок был организован в 1937 г., а кладбище начали строить только 1972 г. Некоторые семьи живут здесь несколько поколений. Раньше тут были шикарные леса и места отдыха, но все превратилось в кошмар".

"Крематорий должны были строить в четырех километрах отсюда, в лугах. Но там нет ни света, ни газа, ни воды. Видимо, предприниматели решили сэкономить. Мы хотим, чтобы по этому вопросу были проведены публичные слушания", — высказывается Виктор Киценко.

По закону санитарно-защитная зона от крематория должна составлять 1 км, а территория под строительство крематория, включая санитарно-защитную зону — 250-300 га при отсутствии на ней жилых помещений.

Еще одна проблема - через дорогу от кладбища появилась незаконная свалка. Из котлована парит гарью, в небо поднимается серый тяжелый дым, дышать становится все сложнее: мусор гниет, разлагается, горит. На наших глазах приезжает пожарный автомобиль. Пятнадцать минут наблюдаем за действиями специалистов, но ситуация не меняется: пожарные льют воду, свалка дымит и это при морозе в -10 градусов.

"Раньше этот карьер разрабатывался и здесь добывалась глина и песок. Объект взят на рекультивацию, то есть его должны засыпать определенным методом, чередуя мусор и грунт. Уже который год ничего не происходит, а только продолжают сваливать мусор", — рассказывает Елена Тумандеева.

"Дым стелется по всему поселку, особенно когда безветренно. Вечером нельзя выйти. По стечению обстоятельств, свалка загорается ночью и продолжает гореть до утра. Мы вызываем МЧС, но это не помогает. Тем более что туда продолжают сваливать мусор. Ночью сюда заезжают грузовики. От дыма по утрам плохая видимость на трассе. Большая вероятность попасть в аварию", — рассказывает один из активистов.

В нескольких метрах от этой свалки, через дорогу - другая. Ситуация такая же: мусор медленно горит, выплевывая дым в сторону поселка, ночью приезжают машины и сваливают здесь новую порцию отходов. Жители обращаются в администрацию района, города, но, по их словам, приходят только отписки.

Пока мы переезжали от одной "достопримечательности" Рубежного к другой, прошло около часа и на поселок опускается приглушенный пятничный сумрак. В нем лучше и отчетливей видна серая дымка от жженого мусора. Мы въезжаем в центр "Рубежки".

Дымка следует за нами и повисает над жителями, которые собирались около местной школы. На собрание пришли около тысячи человек - те, кто хотят, чтобы их мнение услышали не только соседи.

"Мы задыхаемся! Спасите", — обращается женщина лет пятидесяти после чего собравшиеся начинают говорить наперебой.

"Мы ежедневно и не по одному разу в день вызываем пожарную службу. Пожарные отсюда не вылазят. Свалки дымятся бесконечно. Нам диспетчера уже говорят: "Вы чего здесь названиваете? Нам уже надоело ездить тушить". А выйти нельзя было со вчерашнего вечера, такая вонь стояла. Мы задыхаемся. Построят крематорий и будет еще веселее", — возмущается Федор Никифоров.

Разговор заходит не только о строительстве объекта: о захоронениях, которые продолжаются и подходят к жилым домам, о горящих свалках, об отсутствии транспорта, нормальной инфраструктуры. Жители объясняют — они не в силах терпеть. Поселок брошен на произвол судьбы и они вместе с ним.

Люди, высказавшись, начинают расходиться. В надежде на то, что все было не напрасно. Сумрак становится насыщеннее. Противостоять ему не может ни один фонарь. Уличного освещения в "Рубежке" практически нигде нет.

К слову, участок, выделенный под строительство крематория площадью около 6 га, обрамляется ровно по периметру еще четырьмя участками, которые были выделены некому ООО "Промлогистик". Вид их разрешенного использования — объекты промышленности, энергетики, транспорта и так далее. Общая площадь — более 10 га. Не исключено, если некая фирма имеет отношение к строительству крематория, то комплекс окажется в разы больше того, что сейчас представляют жители Рубежного.

Пока же жители составили обращение к властям и уже собрали под ним 1400 подписей.