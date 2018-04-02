В период религиозных праздников на кладбища будут ходить 100 автобусов

В городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсудили организацию пассажирских перевозок в период церковных праздников.
В этот период будут курсировать специальные "ритуальные маршруты". Всего на территории Самары в этом году будет работать восемь таких маршрутов: 4К, 27К, 36Д, 36Ю, 63Д, 67К, 77Д и 129Д.
Руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что автобусы уже подготовлены к перевозке пассажиров на Пасху, которая в этом году выпала на 8 апреля. По его словам, на прошлой неделе состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, а также проведено техническое обследование 100 автобусов, которые запланированы к выходу на рейс.
Глава города поручила обратить особое внимание на расчистку от снега не только подъездов и разворотных площадок, но и территорий самих кладбищ.
"Все работы по уборке территорий необходимо завершить к четвергу. Мы с вами должны обеспечить свободный доступ горожан к местам захоронения их родственников", — сказала Елена Лапушкина.
Перевозить пассажиров к кладбищам будут также в Фомино воскресенье 15 апреля, на Радоницу 17 апреля, в День Победы 9 мая и на Троицу 26 мая.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет