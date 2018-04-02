В период религиозных праздников на кладбища будут ходить 100 автобусов

В городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсудили организацию пассажирских перевозок в период церковных праздников.

В этот период будут курсировать специальные "ритуальные маршруты". Всего на территории Самары в этом году будет работать восемь таких маршрутов: 4К, 27К, 36Д, 36Ю, 63Д, 67К, 77Д и 129Д.

Руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что автобусы уже подготовлены к перевозке пассажиров на Пасху, которая в этом году выпала на 8 апреля. По его словам, на прошлой неделе состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, а также проведено техническое обследование 100 автобусов, которые запланированы к выходу на рейс.

Глава города поручила обратить особое внимание на расчистку от снега не только подъездов и разворотных площадок, но и территорий самих кладбищ.

"Все работы по уборке территорий необходимо завершить к четвергу. Мы с вами должны обеспечить свободный доступ горожан к местам захоронения их родственников", — сказала Елена Лапушкина.

Перевозить пассажиров к кладбищам будут также в Фомино воскресенье 15 апреля, на Радоницу 17 апреля, в День Победы 9 мая и на Троицу 26 мая.