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Общество

От "Волгаря" до пл. Революции запущен новый автобусный маршрут

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 апреля, в Самаре запустили новый автобусный маршрут из жилого района "Волгарь" до площади Революции.

Руководство ГК "Амонд" достигло договоренности с администрацией  Самары и ГИБДД о запуске нового рейсового автобуса по маршруту ул. А. Солженицына (новые очереди Волгаря) — площадь Революции, сообщила пресс-служба застройщика

Пока маршруту не присвоили номер.

Напомним, ранее Самарская пригородная пассажирская компания запустила автобус по маршруту "Волгарь — железнодорожная платформа Красный Кряжок".  

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