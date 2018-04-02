От "Волгаря" до пл. Революции запущен новый автобусный маршрут

В понедельник, 2 апреля, в Самаре запустили новый автобусный маршрут из жилого района "Волгарь" до площади Революции.

Руководство ГК "Амонд" достигло договоренности с администрацией Самары и ГИБДД о запуске нового рейсового автобуса по маршруту ул. А. Солженицына (новые очереди Волгаря) — площадь Революции, сообщила пресс-служба застройщика Пока маршруту не присвоили номер. Напомним, ранее Самарская пригородная пассажирская компания запустила автобус по маршруту "Волгарь — железнодорожная платформа Красный Кряжок".