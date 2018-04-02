Для присмотра за иностранцами на время ЧМ-2018 в Самаре создадут подразделение туристической полиции

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области эту информацию подтвердили, сообщив, что подразделение туристической полиции будет сформировано и в Самарской области. Это будет специализированная группа штатных полицейских, знающих иностранные языки.
Подразделение туристической полиции формируются для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан с 25 мая по 25 июля.
Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений.
Для идентификации сотрудники туристической полиции будут носить на форменной одежде дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.
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