Для присмотра за иностранцами на время ЧМ-2018 в Самаре создадут подразделение туристической полиции

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области эту информацию подтвердили, сообщив, что подразделение туристической полиции будет сформировано и в Самарской области. Это будет специализированная группа штатных полицейских, знающих иностранные языки.

Подразделение туристической полиции формируются для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан с 25 мая по 25 июля.

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений.

Для идентификации сотрудники туристической полиции будут носить на форменной одежде дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.