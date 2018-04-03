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Преступления Происшествия

Суд арестовал двух предполагаемых членов ОПГ "Законовские" по подозрению в убийстве

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района региональной столицы арестовал на месяц (на время расследования) двух предполагаемых членов ОПГ "Законовские" Ильдара Юсупова и Илью Жигулина.

Фото: Сергей Савельев

"Жигулину и Юсупову избрано в качестве меры пресечения заключение под стражу до 27 апреля, — официально сообщили Волга Ньюс в суде Самарского района. — Их подозревают в убийстве, уголовное дело расследуется по ст. 105 ч. 1 УК РФ".

Как сообщили Волга Ньюс в правоохранительных органах, Жигулина и Юсупова подозревают в убийстве Александра Будаева. Преступление было совершено в 2010 году.

Будаева забили до смерти металлическими прутьями в подъезде его дома.

Известно, что до этого Будаев руководил одним из ЧОПов. В 2010 г. он участвовал в проверке ЧОПов вместе с лицензионно-разрешительной службой областной полиции и руководителем Правозащитной ассоциации охранного бизнеса Светланой Терновой. Будаев присутствовал непосредственно на инспекции ЧОПов. В некоторых ЧОПах, которые, как предполагалось, были связаны с преступными формированиями, ревизоры изымали оружие.

Известно также, что сам Будаев был знаком правоохранителям как человек, работавший у ранее судимого за вымогательство бизнесмена Владимира Плотникова по кличке Плот.

Задержать Юсупова и Жигулина удалось благодаря работе Управления ФСБ по Самарской области.

Напомним, ранее сообщалось о громких задержаниях при расследовании деятельности ОПГ "Законовские".

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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