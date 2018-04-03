В самарском ТЦ "Аврора" закрыли два корпуса в связи с проверками МЧС и прокуратуры

Два корпуса ТЦ "Аврора" в Самаре закрыли в связи с проверками МЧС и прокуратуры

"Мы в первую очередь заботимся о безопасности в нашем торговом центре, — сообщили журналисту Волга Ньюс в ответ на официальный запрос в ТЦ "Аврора". — Мы приняли решение о проведении в кратчайшие сроки проверки состояния систем пожарной безопасности нашего центра. Мы привлекли специализированные организации в области пожарной безопасности и обратились в Управление ГУ МЧС России по Самарской области оказать содействие своими специалистами в проведении проверки".

В ТЦ сообщают, что "для эффективной работы приглашенных специалистов" решили закрыть для посетителей первый и второй корпуса с 3 по 6 апреля.

В ТЦ подчеркивают, что хотят дать возможность специалистам быстро и эффективно провести проверку.

В период проверок пожарных и прокуратуры, начавшихся после крупного пожара в ТЦ в Кемерово, закрыт был и КРЦ "Улица" в Сызрани. На сайте сызранского КРЦ сообщается, что он закрыт на "плановый ремонт" с 30 марта и "до окончания строительных работ". Источник в КРЦ сообщил Волга Ньюс, что ремонт также учитывает и правила пожарной безопасности, в соответствии с которыми произойдут небольшие перемены внутри КРЦ. В Сызранской прокуратуре журналисту Волга Ньюс пояснили, что официальных предписаний КРЦ не было.

Но ранее сызранские СМИ сообщали, что 28 марта в администрации Сызрани прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривался вопрос безопасности объектов торговли и досуга с массовым пребыванием людей. По словам руководителя управления ГОиЧС Виктора Уколова, сызранским предпринимателям предложили пригласить на свои объекты пожарных, не для проверки, а чтобы получить консультации от специалистов с соответствующим высшим образованием: "Чтобы они прошли и показали, где что плохо, что надо исправить". Как отметил Виктор Уколов, предприниматели "ушли с пониманием".

В КРЦ "Улица" расположен единственный в Сызрани кинотеатр.