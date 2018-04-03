В самарском ТЦ "Аврора" закрыли два корпуса в связи с проверками МЧС и прокуратуры

Два корпуса ТЦ "Аврора" в Самаре закрыли в связи с проверками МЧС и прокуратуры
"Мы в первую очередь заботимся о безопасности в нашем торговом центре, — сообщили журналисту Волга Ньюс в ответ на официальный запрос в ТЦ "Аврора". — Мы приняли решение о проведении в кратчайшие сроки проверки состояния систем пожарной безопасности нашего центра. Мы привлекли специализированные организации в области пожарной безопасности и обратились в Управление ГУ МЧС России по Самарской области оказать содействие своими специалистами в проведении проверки".
В ТЦ сообщают, что "для эффективной работы приглашенных специалистов" решили закрыть для посетителей первый и второй корпуса с 3 по 6 апреля.
В ТЦ подчеркивают, что хотят дать возможность специалистам быстро и эффективно провести проверку.
В период проверок пожарных и прокуратуры, начавшихся после крупного пожара в ТЦ в Кемерово, закрыт был и КРЦ "Улица" в Сызрани. На сайте сызранского КРЦ сообщается, что он закрыт на "плановый ремонт" с 30 марта и "до окончания строительных работ". Источник в КРЦ сообщил Волга Ньюс, что ремонт также учитывает и правила пожарной безопасности, в соответствии с которыми произойдут небольшие перемены внутри КРЦ. В Сызранской прокуратуре журналисту Волга Ньюс пояснили, что официальных предписаний КРЦ не было.
Но ранее сызранские СМИ сообщали, что 28 марта в администрации Сызрани прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривался вопрос безопасности объектов торговли и досуга с массовым пребыванием людей. По словам руководителя управления ГОиЧС Виктора Уколова, сызранским предпринимателям предложили пригласить на свои объекты пожарных, не для проверки, а чтобы получить консультации от специалистов с соответствующим высшим образованием: "Чтобы они прошли и показали, где что плохо, что надо исправить". Как отметил Виктор Уколов, предприниматели "ушли с пониманием".
В КРЦ "Улица" расположен единственный в Сызрани кинотеатр.
Последние комментарии
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?
В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966