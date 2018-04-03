В Самарской области эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен почти на 20%

За неделю с 26 марта по 1 апреля в Самарской области зарегистрировано 16204 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 7303 случая. Об этом сообщают в региональном отделении Роспотребнадзора.

По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 16,8% по Самарской области и на 16,4% по Самаре.

По Самаре превышения эпидемического порога не наблюдается, по совокупному населению Самарской области эпидемический порог превышен на 19,9%.

По результатам лабораторного мониторинга преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 81,5%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (Н3N2).