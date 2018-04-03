В Самарской области зарегистрировали восемь случаев заболеваний бешенством среди животных

В Самарской области с января по март 2018 г. зарегистрировали восемь случаев заболеваний бешенством среди животных. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Случаи зафиксировали в шести районах области: Алексеевском, Безенчукском, Больше-Глушицком, Больше-Черниговском, Борском и Красноярском. Случаи заболевания зарегистрированы среди лис (37,5%), домашних собак (37,5%), крупного рогатого скота (25%). За аналогичный период 2017 г. случаев бешенства среди животных зарегистрировано не было.
В Роспотребнадзоре также сообщают, что начиная с января в учреждения здравоохранения Самарской области по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 1516 человек, в том числе 277 детей до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. число пострадавших уменьшилось на 13% (1738 обратившихся в 2017 г., в том числе детей до 14 лет – 331).
С января по март 11,5% от числа пострадавших отказались от курса антирабической вакцинации (156 человек), что на 3,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (131 человек, или 8,3%). В случае нарушения курса антирабических прививок (несоблюдение сроков вакцинации, нарушение последовательности введения препарата, отказы от вакцинации и пр.) пострадавший остается не защищенным от развития заболевания бешенством.
В структуре пострадавших от повреждений животными удельный вес укусов дикими животными составил 3,5%, сельскохозяйственными животными - 0,9%. Более 95,5% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе неизвестных (безнадзорных) – 41,2%, известных – 54,3%.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.