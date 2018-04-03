В Самарской области зарегистрировали восемь случаев заболеваний бешенством среди животных

В Самарской области с января по март 2018 г. зарегистрировали восемь случаев заболеваний бешенством среди животных. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи зафиксировали в шести районах области: Алексеевском, Безенчукском, Больше-Глушицком, Больше-Черниговском, Борском и Красноярском. Случаи заболевания зарегистрированы среди лис (37,5%), домашних собак (37,5%), крупного рогатого скота (25%). За аналогичный период 2017 г. случаев бешенства среди животных зарегистрировано не было.

В Роспотребнадзоре также сообщают, что начиная с января в учреждения здравоохранения Самарской области по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 1516 человек, в том числе 277 детей до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. число пострадавших уменьшилось на 13% (1738 обратившихся в 2017 г., в том числе детей до 14 лет – 331).

С января по март 11,5% от числа пострадавших отказались от курса антирабической вакцинации (156 человек), что на 3,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (131 человек, или 8,3%). В случае нарушения курса антирабических прививок (несоблюдение сроков вакцинации, нарушение последовательности введения препарата, отказы от вакцинации и пр.) пострадавший остается не защищенным от развития заболевания бешенством.

В структуре пострадавших от повреждений животными удельный вес укусов дикими животными составил 3,5%, сельскохозяйственными животными - 0,9%. Более 95,5% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе неизвестных (безнадзорных) – 41,2%, известных – 54,3%.