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Самарская скорая помощь получила 22 новых автомобиля для работы в период ЧМ-2018

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 апреля, на площади Славы состоялась торжественная передача самарским больницам новых карет скорой помощи. Ключи от новых автомобилей бригадам медиков передал глава региона Дмитрий Азаров.

Самарская скорая помощь получила 22 новых автомобиля для работы в период ЧМ-2018 Самарская скорая помощь получила 22 новых автомобиля для работы в период ЧМ-2018
Фото: Игорь Казановский

В этом году для нужд скорой помощи закуплено дополнительно 22 новых современных автомобиля. Это 11 машин класса "В", предназначенных для работы фельдшерских и врачебных бригад, и 11 автомобилей класса "С" — машин реанимации. Из областного бюджета на приобретение спецтехники выделено 119,1 млн рублей.

Новый автопарк в первую очередь предназначен для работы в период проведения игр чемпионата мира по футболу. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад (22 переданных автомобиля и три закупленных ранее).

Как пояснил врио министра здравоохранения регионального правительства Геннадий Гридасов, новые автомобили и врачебные бригады позволят организовать бесперебойную работу службы скорой помощи на период ЧМ, при этом полностью сохранив количество автомобилей и бригад, которые работают на выездах в областной столице. После окончания чемпионата новая спецтехника расширит автопарк Самарской станции скорой помощи.

Дмитрий Азаров напомнил, что в губернии проводится комплексная модернизация системы здравоохранения, в том числе по обновлению автопарка: "Приобретение новых автомобилей стало возможным благодаря тому, что на территории области пройдут игры чемпионата мира по футболу. Мы готовимся принять у нас гостей, болельщиков и футболистов со всего земного шара. Но, конечно, новые автомобили будут работать не только в период чемпионата. Они и впредь, на многие годы создадут условия для получения гражданами качественной медицинской помощи".

После торжественной передачи ключей глава региона в сопровождении заведующего отделом контроля качества оказания медицинской помощи "Самарской городской станции скорой медицинской помощи" Станислава Глазкова осмотрел новые машины.

Глазков рассказал, что оснащение автомобилей соответствует всем стандартам здравоохранения РФ. В них входят дефибрилляторы с мониторами, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, травматические щиты для транспортировки пациентов, кресла-каталки для маломобильных граждан. А также каждая бригада оснащена всеми необходимыми медикаментами.

В реанимационные бригады входит более широкое оснащение специального назначения. Преимущество новых автомобилей еще и в том, что доктор, оказывая помощь пациенту, может стоять в машине в полный рост.

В ближайшее время все кареты скорой помощи будут оформлены символикой FIFA. Также Дмитрий Азаров поинтересовался у Геннадия Гридасова, как ведется работа по обучению бригад скорой помощи иностранным языкам.

Министр пояснил, что программа по обучению подходит к концу. Сотрудники уже начали сдавать экзамены. Также медикам будут помогать налаживать контакт с иностранцами студенты-волонтеры Самарского медицинского университета.

Со своей стороны Дмитрий Азаров поручил Геннадию Гридасову проработать вопрос по дополнительному оснащению новых автомобилей электронными переводчиками.

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