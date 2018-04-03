Самарская скорая помощь получила 22 новых автомобиля для работы в период ЧМ-2018

Во вторник, 3 апреля, на площади Славы состоялась торжественная передача самарским больницам новых карет скорой помощи. Ключи от новых автомобилей бригадам медиков передал глава региона Дмитрий Азаров.

В этом году для нужд скорой помощи закуплено дополнительно 22 новых современных автомобиля. Это 11 машин класса "В", предназначенных для работы фельдшерских и врачебных бригад, и 11 автомобилей класса "С" — машин реанимации. Из областного бюджета на приобретение спецтехники выделено 119,1 млн рублей.

Новый автопарк в первую очередь предназначен для работы в период проведения игр чемпионата мира по футболу. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад (22 переданных автомобиля и три закупленных ранее).

Как пояснил врио министра здравоохранения регионального правительства Геннадий Гридасов, новые автомобили и врачебные бригады позволят организовать бесперебойную работу службы скорой помощи на период ЧМ, при этом полностью сохранив количество автомобилей и бригад, которые работают на выездах в областной столице. После окончания чемпионата новая спецтехника расширит автопарк Самарской станции скорой помощи.

Дмитрий Азаров напомнил, что в губернии проводится комплексная модернизация системы здравоохранения, в том числе по обновлению автопарка: "Приобретение новых автомобилей стало возможным благодаря тому, что на территории области пройдут игры чемпионата мира по футболу. Мы готовимся принять у нас гостей, болельщиков и футболистов со всего земного шара. Но, конечно, новые автомобили будут работать не только в период чемпионата. Они и впредь, на многие годы создадут условия для получения гражданами качественной медицинской помощи".

После торжественной передачи ключей глава региона в сопровождении заведующего отделом контроля качества оказания медицинской помощи "Самарской городской станции скорой медицинской помощи" Станислава Глазкова осмотрел новые машины.

Глазков рассказал, что оснащение автомобилей соответствует всем стандартам здравоохранения РФ. В них входят дефибрилляторы с мониторами, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, травматические щиты для транспортировки пациентов, кресла-каталки для маломобильных граждан. А также каждая бригада оснащена всеми необходимыми медикаментами.

В реанимационные бригады входит более широкое оснащение специального назначения. Преимущество новых автомобилей еще и в том, что доктор, оказывая помощь пациенту, может стоять в машине в полный рост.

В ближайшее время все кареты скорой помощи будут оформлены символикой FIFA. Также Дмитрий Азаров поинтересовался у Геннадия Гридасова, как ведется работа по обучению бригад скорой помощи иностранным языкам.

Министр пояснил, что программа по обучению подходит к концу. Сотрудники уже начали сдавать экзамены. Также медикам будут помогать налаживать контакт с иностранцами студенты-волонтеры Самарского медицинского университета.

Со своей стороны Дмитрий Азаров поручил Геннадию Гридасову проработать вопрос по дополнительному оснащению новых автомобилей электронными переводчиками.