Мужчина погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Тольятти

Во вторник, 3 апреля, в 20:34 в пожарную охрану Тольятти поступило сообщение о возгорании в квартире по ул. Тополиной в Автозаводском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади один кв. м. 14 пожарных с применением четырех спецмашин полностью потушили их в 20:57.

По данным оперативных структур, в результате пожара погиб мужчина в возрасте около 56 лет.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.