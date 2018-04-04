Мужчина погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Тольятти

Во вторник, 3 апреля, в 20:34 в пожарную охрану Тольятти поступило сообщение о возгорании в квартире по ул. Тополиной в Автозаводском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади один кв. м. 14 пожарных с применением четырех спецмашин полностью потушили их в 20:57.
По данным оперативных структур, в результате пожара погиб мужчина в возрасте около 56 лет.
Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?