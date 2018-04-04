В строящемся здании на пр. Кирова в Самаре горели строительные материалы

Во вторник, 3 апреля, в 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Кирова в Промышленном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели строительные материалы в строящемся здании на площади 10 кв. м.

Девять пожарных с применением двух единиц техники полностью ликвидировали возгорание в 16:45

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.