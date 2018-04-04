Житель Кинель-Черкасского района украл у сотовых операторов около 100 аккумуляторов на 600 тыс. рублей

В Самарской области 30-летнего жителя Кинель-Черкасского района обвиняют в хищении около 100 аккумуляторных батарей из климатических шкафов базовых станций сотовых компаний, сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка.
По версии правоохранителей, мужчина совершал противоправные действия в период с августа 2016 по октябрь 2017 года. Ущерб, который он причинил, оценивается в сумму, превышающую 600 тыс. рублей.
Как пояснил сам злоумышленник, около полугода он проработал на одном из предприятий монтажником оборудования связи. В организации ему был выдан универсальный ключ, предназначенный для открытия термошкафов. После увольнения из компании он не сдал принадлежащее работодателю имущество, оставив себе.
По версии следствия, обвиняемый при помощи данного ключа и, используя монтировку, совершал хищения аккумуляторных батарей с базовых станций, расположенных в 14 населенных пунктах Красноярского района. Кроме того, в ходе следствия установлена причастность злоумышленника к трем эпизодам хищения аккумуляторных батарей, совершенных в Новокуйбышевске, и одной краже в Сергиевском районе. Похищенное имущество мужчина сдавал в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
По данным сотрудников органов внутренних дел, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.