Житель Кинель-Черкасского района украл у сотовых операторов около 100 аккумуляторов на 600 тыс. рублей

В Самарской области 30-летнего жителя Кинель-Черкасского района обвиняют в хищении около 100 аккумуляторных батарей из климатических шкафов базовых станций сотовых компаний, сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка.

По версии правоохранителей, мужчина совершал противоправные действия в период с августа 2016 по октябрь 2017 года. Ущерб, который он причинил, оценивается в сумму, превышающую 600 тыс. рублей.

Как пояснил сам злоумышленник, около полугода он проработал на одном из предприятий монтажником оборудования связи. В организации ему был выдан универсальный ключ, предназначенный для открытия термошкафов. После увольнения из компании он не сдал принадлежащее работодателю имущество, оставив себе.

По версии следствия, обвиняемый при помощи данного ключа и, используя монтировку, совершал хищения аккумуляторных батарей с базовых станций, расположенных в 14 населенных пунктах Красноярского района. Кроме того, в ходе следствия установлена причастность злоумышленника к трем эпизодам хищения аккумуляторных батарей, совершенных в Новокуйбышевске, и одной краже в Сергиевском районе. Похищенное имущество мужчина сдавал в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

По данным сотрудников органов внутренних дел, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу.