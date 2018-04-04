Закончено расследование дела врача, не желавшего оперировать пациентку без 50 тыс. рублей

В Чапаевске закончено расследование уголовного дела местного врача, сообщили Волга Ньюс в прокуратуре города.

Обвиняемый — 53 летний Александр Нагога. Он работал хирургом травматологического отделения ГБУЗ СО "Чапаевская центральная городская больница".

По версии следствия, в начале декабря 2017 г. Нагога должен был провести операцию поступившей с переломом руки женщине. Медик подошел к дочери пациентки и сообщил, что сделает операцию качественно и на новом оборудовании, если та передаст ему 50 тыс. рублей. А при бесплатной операции, сказал, даже фиксирующий стержень не поставит.

Женщина испугалась за мать и обратилась в УФСБ по Самарской области. Силовики пошли на оперативный эксперимент.

Деньги врач у женщины забрал. Далее его с поличным задержали сотрудники ФСБ.

Следственный отдел СУ СК России по Чапаевску возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. УК РФ 290 "Получение взятки с вымогательством".

Как пояснили Волга Ньюс в прокуратуре города, сейчас дело готовят к передаче в суд. Медик признал вину частично, якобы деньги он брал, но не вымогал и вообще женщину просто обманул, а на самом деле операцию бы делал качественно в любом случае.