Закончено расследование дела врача, не желавшего оперировать пациентку без 50 тыс. рублей

В Чапаевске закончено расследование уголовного дела местного врача, сообщили Волга Ньюс в прокуратуре города.
Обвиняемый — 53 летний Александр Нагога. Он работал хирургом травматологического отделения ГБУЗ СО "Чапаевская центральная городская больница".
По версии следствия, в начале декабря 2017 г. Нагога должен был провести операцию поступившей с переломом руки женщине. Медик подошел к дочери пациентки и сообщил, что сделает операцию качественно и на новом оборудовании, если та передаст ему 50 тыс. рублей. А при бесплатной операции, сказал, даже фиксирующий стержень не поставит.
Женщина испугалась за мать и обратилась в УФСБ по Самарской области. Силовики пошли на оперативный эксперимент.
Деньги врач у женщины забрал. Далее его с поличным задержали сотрудники ФСБ.
Следственный отдел СУ СК России по Чапаевску возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. УК РФ 290 "Получение взятки с вымогательством".
Как пояснили Волга Ньюс в прокуратуре города, сейчас дело готовят к передаче в суд. Медик признал вину частично, якобы деньги он брал, но не вымогал и вообще женщину просто обманул, а на самом деле операцию бы делал качественно в любом случае.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.