В Самаре состоится первый космический фестиваль

В четверг, 12 апреля, в 11.00 в Самаре по адресу: ул. Земеца, 24А состоится торжественное открытие I Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест", посвященный Дню космонавтики.

Об этом сообщает департамент информационных технологий и связи региона. Фестиваль проходит при его поддержке, а также АО "РКЦ "Прогресс".

В Фестивале принимают участие более 400 детей и родителей, педагогов из девяти регионов России, активно интересующихся вопросами, связанными с космическим ракетостроением, техническим творчеством, образовательной робототехникой.

Фестиваль проводится в два этапа: отборочный этап — с 25 марта по 30 марта и финальный этап — 12 апреля 2018 года.

Во время отборочного тура участники (дети, родители, педагоги) представили свои работы по следующим темам: "Авиация и космонавтика", "Беспилотные летательные аппараты", "Робототехника", "Астрономия". 12 апреля будут определены победитель (1 место) и лауреаты (2 и 3 места) согласно рейтингу оценок всех членов жюри по каждой номинации фестиваля. Все участники получат электронные сертификаты. Для педагогов запланирована экскурсия в музей АО "РКЦ "Прогресс", мастер-классы.