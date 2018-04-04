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Coca-Cola создает в Самарской области новые рабочие места

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 апреля, состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова с генеральным директором "Coca-Cola HBC Россия" Стефаносом Вафеидисом, в ходе которой обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества Самарской области и одной из крупнейших компаний мира.

Coca-Cola создает в Самарской области новые рабочие места Coca-Cola создает в Самарской области новые рабочие места
Фото: Дмитрий Бурлаков

На 2017 год компания владела 10 заводами в России, обеспечивала рабочими местами более 9 тыс. человек. 90% сырья и материалов без учета концентрата для производства напитков компания закупает у локальных поставщиков.

В начале встречи Дмитрий Азаров отметил, что создание комфортных условий для ведения бизнеса, повышение уровня инвестиционной привлекательности региона является одним из основных направлений деятельности правительства Самарской области.

Встречи с руководителями и собственниками предприятий и компаний, расположенных на территории региона, в том числе с руководством крупнейших вертикально интегрированных корпораций носят регулярный характер.

"В первую очередь в ходе таких встреч мы рассматриваем актуальные вопросы ведения бизнеса на территории Самарской области, - подчеркнул глава региона. - Принимаем решения, которые позволяют в кратчайшие сроки преодолеть бюрократические барьеры, содействуют повышению производительности труда, созданию дополнительных рабочих мест, росту налогового потенциала региона".

Руководитель области отметил, что компания Coca-Cola давно и успешно работает на территории региона. Самарское предприятие признано одним из лучших не только в России, но и во всей Восточной Европе, это создает дополнительные предпосылки для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках проведения матчей чемпионата мира, официальным партнером которого является компания.

"Наша встреча проходит в преддверии проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы очень рады, что компания, предприятия которой расположены в том числе и на территории Самарской области, получит дополнительный импульс к развитию".

В свою очередь, Стефанос Вафеидис заявил, что компания возлагает большие надежды на сотрудничество с регионом.

"Ваши слова говорят о том, что мы с вами мыслим в одном направлении. Мы считаем свою компанию корпоративным гражданином Самарской области и готовы приложить усилия для экономического развития региона. Компания Coca-Cola верит в будущее России и Самарского региона", - сказал генеральный директор.

Он подчеркнул, что завод в Самаре был в числе первых, открытых компанией в России. Он работает уже более 20 лет. "Этот завод является для нас важнейшей стратегической ценностью, поскольку продукция, производимая здесь, потребляется не только на территории Самарской области, но и в других регионах страны", - заявил Стефанос Вафеидис.

Он подчеркнул тот факт, что компания не прекращала инвестировать в развитие российских предприятий даже в периоды экономической нестабильности, это в полной мере относится и к заводу в Самаре. В этом году здесь открывается новый департамент - Центр поддержки продаж. На данный момент создано 50 новых рабочих мест, в перспективе потребуется еще 150 сотрудников.

Также Стефанос Вафеидис рассказал о предстоящем накануне чемпионата мира по футболу туре Кубка ФИФА, генеральным спонсором которого является компания Coca-Cola. Кубок пробудет в городе три дня - с 13 по 15 мая. В эти дни все желающие смогут увидеть главный трофей мирового футбольного первенства.

В завершение генеральный директор выразил уверенность, что благодаря успешному взаимодействию с руководством региона компания Coca-Cola сможет и в дальнейшем продолжать эффективно работать на территории Самарской области.

"Регион точно будет благополучным, если все предприятия, расположенные на его территории, будут работать с полной загрузкой и производить конкурентоспособную продукцию. Мы будем создавать для этого все условия", - резюмировал Дмитрий Азаров.

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