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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители губернии принимают активное участие в приемке дворов и общественных пространств

САМАРА. 4АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как выполняется президентская программа обсудили на всероссийском селекторном совещание в режиме видеоконференции под председательством министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. В нем принял участие спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Участники говорили о том, что общественность должна контролировать ход работ и участвовать в их приемке.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, вопросы благоустройства являются для людей одними из самых приоритетных и поэтому выходят на первый план в работе властей.

В ходе совещания Михаил Мень отметил, что благоустройство в регионах проходит успешно и в целом приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" выполняется в соответствии с намеченными планами. "Люди поверили в эту программу, и их нельзя подводить. Мы должны сделать все для того, чтобы города преобразились в ближайшие годы", — сказал он.

В Самарской области уже опубликован список победителей рейтингового голосования, и эти объекты включены в план-график мероприятий по благоустройству общественных территорий. 151 территория из 397 заявленных будет благоустроена в этом году. На эти цели муниципалитетам выделено более 600 млн рублей. Кроме того, облагородят порядка 400 дворовых территорий на общую сумму свыше 440 млн рублей.

Представители областного министерства энергетики и ЖКХ рассказали, что не позднее 10 апреля нужно подготовить соответствующие документы и объявить торги на определение подрядчиков. Федеральный министр, в свою очередь, заметил, что к этому вопросу надо подойти с особым вниманием. По мнению Михаила Меня, нужно полностью исключить участие недобросовестных фирм в проекте. А для этого необходима помощь жителей области.

О том, что реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области пройдет под общественным контролем, говорили и на недавнем заседании межведомственной комиссии под председательством врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. "Каждый шаг в дальнейшей работе будет согласовываться с жителями, — сказал он. — Они будут осуществлять общественный контроль за ходом реализации проекта".

"Проект "Формирование комфортной городской среды" стал по-настоящему народным. Люди с энтузиазмом участвуют в нем. Рейтинговое голосование, которое прошло 18 марта, подтвердило заинтересованность граждан в благоустройстве городов и сел. В опросе приняло участие свыше 974 тысяч человек, — напомнил председатель СГД Виктор Сазонов. — В настоящее время в губернии есть "дорожная карта" реализации проекта, и лимиты финансовых средств доведены до руководства муниципальных образований. Идет серьезная работа с подрядчиками, ведь качество работ — один из главных вопросов, который волнует граждан. В прошлом году неравнодушные люди даже останавливали работы, если они выполнялись некачественно и имели место отклонения от проекта, утвержденного жителями. Затем жители приглашали представителей власти, велись переговоры, и в результате подрядчик исправлял нарушения".

Так, председатель ОС №23 Кировского района Ольга Марьяненко рассказала, как она выявила некачественный ремонт в одном из дворов и смогла добиться выполнения работ строго по проекту. "Власть нас слышит. А вместе мы можем многое!" — уверена она.

Гид потребителя

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