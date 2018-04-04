В двух селах Хворостянского района приведут в порядок дороги

В понедельник, 2 апреля, объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дороги в селах Толстовка и Новотулка Хворостянского района, сообщается на сайте госзакупок.

Так, 2,3 млн руб. выделят на восстановление дороги по ул. Речная от д. № 16 пк 0+00 — пк 6+50 в Толстовке сельского поселения Абашево.

Подрядчика определят 13 апреля.

Еще 2,1 млн руб. пойдет на ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького от дома № 16 до переулка на ферму в Новотулке.

Средства на работы подрядчикам предоставят из местных бюджетов. Они обязуются все успеть до 30 июня 2018 года.