В двух селах Хворостянского района приведут в порядок дороги

В понедельник, 2 апреля, объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дороги в селах Толстовка и Новотулка Хворостянского района, сообщается на сайте госзакупок.
Так, 2,3 млн руб. выделят на восстановление дороги по ул. Речная от д. № 16 пк 0+00 — пк 6+50 в Толстовке сельского поселения Абашево.
Подрядчика определят 13 апреля.
Еще 2,1 млн руб. пойдет на ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького от дома № 16 до переулка на ферму в Новотулке.
Средства на работы подрядчикам предоставят из местных бюджетов. Они обязуются все успеть до 30 июня 2018 года.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет