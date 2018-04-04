Начальника РЭО ОГИБДД из Сергиевского района подозревают во взяточничестве

В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело по статье "Мелкое взяточничество" в отношении начальника РЭО ОГИБДД районного О МВД России сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в январе 2018 г. полицейский дважды получал по 20 тыс. руб. за выдачу водительских удостоверений категории "В" фиктивным ученицам автошколы НОУ Сергиевский СТК "ДОСААФ" России.

Сейчас полицейский уже подал рапорт об увольнении и находится на больничном.