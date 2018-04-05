На благоустройство дворов многоквартирных жилых домов в Сызрани выделят 17 млн рублей

Администрация Сызрани объявила аукцион по поиску компании, которая благоустроит дворовые территории многоквартирных жилых домов, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать дворовые проезды и тротуары, оборудовать автомобильные парковки и обустроить пешеходные дорожки до 31 августа 2018 года.

На это ему выделят 16,8 млн рублей.

Работы будут вести по адресам: ул. Мира, 7, ул. Кирова, 68, ул. Щусева, 12, ул. Физкультурников, 11, ул. Рудная, 4, ул. Жуковского, 13, ул. Советская, 104 и пр 50 лет Октября, 4а.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 10 апреля. Итоги подведут 11 апреля.