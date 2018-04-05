На благоустройство дворов многоквартирных жилых домов в Сызрани выделят 17 млн рублей

Администрация Сызрани объявила аукцион по поиску компании, которая благоустроит дворовые территории многоквартирных жилых домов, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет отремонтировать дворовые проезды и тротуары, оборудовать автомобильные парковки и обустроить пешеходные дорожки до 31 августа 2018 года.
На это ему выделят 16,8 млн рублей.
Работы будут вести по адресам: ул. Мира, 7, ул. Кирова, 68, ул. Щусева, 12, ул. Физкультурников, 11, ул. Рудная, 4, ул. Жуковского, 13, ул. Советская, 104 и пр 50 лет Октября, 4а.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 10 апреля. Итоги подведут 11 апреля.
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Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.