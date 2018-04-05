В регион прибыла официальная делегация посольства Франции в России

В Самарскую область с двухдневным визитом прибыла официальная делегация посольства Франции в России. Она примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 15-летию создания культурно-просветительской организации "Альянс Франсез Тольятти", обсуждении перспектив экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества Самарской области с французскими партнерами.

Напомним, что "Альянс Франсез Тольятти" была создана в 2003 году при поддержке посольства Франции в России, мэрии Тольятти и Библиотеки Автограда. Сегодня это крупный языковой и культурный центр, который входит в международную сеть, основанную в Париже в 1883 году и насчитывающую сейчас более тысячи центров "Альянс Франсез" в 130 странах мира. Всего в России работает 11 Альянсов в крупных региональных столицах, из которых только Тольятти не является областным центром.

В рамках визита запланированы встреча с президентом АвтоВАЗа и посещение одного из производств предприятия. Также делегация побывает в школе с углубленным изучением иностранных языков ООЦ "Школа", где состоится презентация русско-французской билингвальной секции.

Завершит программу первого дня пребывания в Тольятти праздничный прием по случаю 15-летия "Альянс Франсез Тольятти". За эти годы благодаря деятельности организации в рамках российско-французского сотрудничества было реализовано более 700 мероприятий. Среди них крупные ежегодные проекты, знакомые многим жителям города и области: Фестиваль французского кино, Международные дни Франкофонии, Лингвистический лагерь для школьников, Французское Рождество. При поддержке "Альянс Франсез" в Тольятти реализуются международный образовательный проект "Волга-Валь дʼУаз" и международный выставочный проект "Тольятти. Рождение нового города".

Не менее насыщенным ожидается второй день визита. Официальная французская делегация встретится с главой Тольятти Сергеем Анташевым в администрации города, где состоится подписание протокола о намерениях открытия в городе нового производства компании "Валео", являющейся производителем и поставщиком автомобильных комплектующих и запасных частей. В этот же день запланированы посещение ТЦ "Акварель" и встреча с руководством компаний "Иммошан Россия" и "Ашан России".