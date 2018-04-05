Лучшие компании Самарской области вновь вступают в борьбу за звание "Достояние губернии"

Стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе компаний "Достояние губернии — 2018". Мероприятие организовано телерадиокомпанией "Губерния" совместно с Общественной палатой Самарской области при поддержке правительства региона.
Конкурс впервые прошёл в прошлом году с целью привлечения внимания самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности региональных компаний и сразу вызвал большой интерес у организаций Самарской области. Побороться за звание лучших тогда выразили желание более ста компаний 63-го региона. И не случайно, ведь как подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров, "Достояние губернии" открывает новые перспективы, позволяет внести свой вклад в укрепление экономики и социальной сферы нашей губернии. Кроме того, по словам председателя экспертного совета конкурса, врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, "Достояние губернии" помогает улучшить узнаваемость компаний, работающих на благо родного края.
Ценность званию "Достояние губернии", по словам организаторов, прибавляет тот факт, что к участию в конкурсе допускаются не все, а лишь те компании, которые способны повысить инвестиционную привлекательность Самарской области. Важными условиями для участия являются открытость организаций, динамичное развитие и продолжительность работы на территории 63-го региона не менее трех лет.
По мнению зампредседателя Общественной палаты Павла Покровского, по итогам конкурса прошлого года была отмечена большая активность предприятий и субъектов бизнеса региона. Также он уверен, что победители не только получат заслуженные награды, но и принесут в область дополнительные производства и инвестиции.
Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 10 августа. В 2018 году организаторы приготовили 10 номинаций, охватывающих различные сегменты рынка: промышленность и сельское хозяйство, науку и образование, здоровье и предпринимательство, малый и средний бизнес. Кроме того, появились новые номинации: "Гостеприимная губерния" и "Торговая марка". Лучших из лучших определит экспертный совет. Как и в прошлом году, в его состав войдут руководители профильных министерств, представители Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты и телерадиокомпании "Губерния". Подробные условия участия в конкурсе можно найти на сайте www.guberniatv.ru.
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