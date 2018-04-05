На ул. Белорусской в Самаре загорелась рубка танкера, списанного на металлолом

В четверг, 5 апреля, в 12:41, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании рубки танкера на берегу реки на территории предприятия на ул. Белорусской.

В это время рабочие распиливали судно на металлолом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выезжали несколько расчетов огнеборцев. Площадь возгорания изначально составила 100 кв. м, но потом выросла до 360 кв. м. Пожару присвоили повышенный номер сложности "1-БИС".

Сейчас тушение продолжается. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.