На ул. Белорусской в Самаре загорелась рубка танкера, списанного на металлолом

В четверг, 5 апреля, в 12:41, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании рубки танкера на берегу реки на территории предприятия на ул. Белорусской.
В это время рабочие распиливали судно на металлолом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия выезжали несколько расчетов огнеборцев. Площадь возгорания изначально составила 100 кв. м, но потом выросла до 360 кв. м. Пожару присвоили повышенный номер сложности "1-БИС".
Сейчас тушение продолжается. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?