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Суды Происшествия

В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти членов организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщили 5 апреля в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей
Фото: upmonitor.ru

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, проводили банковские операции без регистрации и инкассировали деньги.

"Всего с марта 2011 г. по июнь 2016 г. соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, обналичили более 5,6 млрд рублей, - уточнили в прокуратуре Самарской области. - При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 140 млн рублей".

Следствие по делу вели в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передали для рассмотрения в Советский районный суд.

Тем временем в суде Советского района сообщают, что 2 апреля к ним поступило и было зарегистрировано под № 1-150/2018 уголовное дело в отношении пяти подсудимых: Сергея Бельдинова, Ергена Галиулинова, Олега Санникова, Алексея Филиппова и Юлии Яруськиной. Причем Бельдинова, Санникова и Филиппова обвиняют в организации незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. "а" и б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

А Галиулинов и Яруськин обвиняются только в незаконной банковской деятельности по п. "а" и б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. В тот же день, 2 апреля, материалы уголовного дела передали судье Евгении Балькиной.

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Последние комментарии

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А чёб вам домой не уехать насовсем.

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