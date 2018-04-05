В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти членов организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщили 5 апреля в пресс-службе областного надзорного ведомства.
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, проводили банковские операции без регистрации и инкассировали деньги.
"Всего с марта 2011 г. по июнь 2016 г. соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, обналичили более 5,6 млрд рублей, - уточнили в прокуратуре Самарской области. - При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 140 млн рублей".
Следствие по делу вели в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передали для рассмотрения в Советский районный суд.
Тем временем в суде Советского района сообщают, что 2 апреля к ним поступило и было зарегистрировано под № 1-150/2018 уголовное дело в отношении пяти подсудимых: Сергея Бельдинова, Ергена Галиулинова, Олега Санникова, Алексея Филиппова и Юлии Яруськиной. Причем Бельдинова, Санникова и Филиппова обвиняют в организации незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. "а" и б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
А Галиулинов и Яруськин обвиняются только в незаконной банковской деятельности по п. "а" и б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. В тот же день, 2 апреля, материалы уголовного дела передали судье Евгении Балькиной.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.