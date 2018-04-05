На вывоз мусора во время ЧМ-18 в Самаре потратят почти 11 млн рублей

Компания, которая будет вывозить отходы во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, будет определена 27 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен будет вывозить мусор с территорий, прилегающих к фан-зоне на площади Куйбышева и к стадиону "Самара-Арена", до 31 июля.

На это ему из городской казны выделят 10,7 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 20 апреля.