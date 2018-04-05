В Самаре ритуальное агентство оштрафовали за задержку зарплаты

По результатам прокурорской проверки нашли нарушения в ООО Бокова "Ритуал".

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, в организации были зафиксированы несколько случаев задержки зарплаты сотрудникам в начале 2018 года. По результатам проверки в адрес руководителя внесли представление, после чего нарушения устранили.

Однако на этом дело не кончилось. В отношении директора фирмы — Николая Бокова возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы". И 23 марта постановлением региональной трудовой инспекции директор ООО Бокова "Ритуал" и само юрлицо признаны виновными в нарушении закона, за что на них наложили штрафы — 12 тыс. и 31 тыс. руб. соответственно.