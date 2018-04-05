Шесть человек предстанут перед судом за продажу героина в Отрадном

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительные заключения по уголовному делу шести членов наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, злоумышленники совершили на территории Отрадного преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. С декабря 2016 г. по июнь 2017 г. соучастники незаконно легализовали более 3,2 млн руб., полученных от торговли героином.

Деятельность ОПГ пресекли полицейские в июне 2017 года.

Уголовные дела теперь направлены для рассмотрения в Отрадненский городской суд.