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Преступления Происшествия

Самарец пытался получить деньги за работу во внеурочное время, а в итоге стал фигурантом уголовного дела

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре во время прокурорской проверки неожиданно выявили преступление.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары, ведомство проводило обычную проверку исполнительных производств о взыскании задолженностей по зарплате в местном отделе судебных приставов. Однако одно из производств вызвало подозрения: индивидуальный предприниматель якобы не выплатил своему сотруднику 209 тыс. руб. за работу во внеурочное время и выходные.

Однако силовикам владелец фирмы объяснил, что работает один и никого себе в помощь не нанимал, следовательно, задолженностей по выплате зарплаты быть не может. В доказательство своих слов он показал печать ИП, которая отличалась от той, что стояла в документах, на основании которых ранее возбудили исполнительное производство. То есть, велика вероятность того, что сотрудник, требующий зарплату, — обычный обманщик.

12 марта прокуратура Промышленного района передала материалы проверки в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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