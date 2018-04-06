В Самаре инкассатора подозревают в присвоении и растрате 1 млн рублей

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре находится уголовное дело в отношении 23-летнего инкассатора, подозреваемого в присвоении и растрате 1 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудникам полиции о пропаже крупной суммы денег в конце марта сообщили сотрудники одной из банковских организаций областного центра. Они пояснили, что во время внутренней проверки обнаружилась не сдача сейф-пакета, в котором находилось 200 купюр номиналом по 5 тыс. рублей. В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники органов внутренних дел предположили, что к исчезновению денег может быть причастен тот, кто должен был их охранять — один из инкассаторов. Тем более, как установили полицейские, незадолго до инцидента он написал заявление об увольнении. По словам работников банка, их многочисленные попытки разыскать пропавшего работника не давали результатов.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что бывший инкассатор проживает в Самаре, ранее к уголовной ответственности не привлекался и территорию областного центра с момента исчезновения денег не покидал. В течение двух недель оперативники установили места, где разыскиваемый мог находиться и все их проверили. На одном из адресов инкассатора задержали — он не стал отрицать, что присвоил чужое. Кроме того, молодой человек рассказал о судьбе похищенного миллиона рублей: часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустическую систему и прочие вещи. Все это в настоящее время изъято полицейскими и приобщено к материалам уголовного дела. Остальную сумму — 300 тыс. руб. — полицейские нашли во время обыска в квартире подозреваемого.
Следствие по делу продолжается. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.