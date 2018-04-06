В администрации Тольятти рассказали о программе празднования Дня Победы

В администрации Тольятти идет активное обсуждение предстоящего празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы над фашистской Германией.

Основная работа по формированию плана на 9 Мая уже проведена, сейчас ведется работа по решению ряда организационных вопросов. В работу по организации и проведению праздничных событий в честь Дня Победы вместе с городской администрацией активно включились крупные промышленные предприятия, социально ориентированный бизнес, общественники, ТОСы, школы и волонтеры.

Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова рассказала об основных мероприятиях, которые проведут в Тольятти честь Дня Победы во всех районах. "В этом году празднование 9 Мая пройдет под девизом "Победный, яркий май", и оно охватит все районы города. С 10 утра до 10 вечера запланирован большой комплекс торжественных и праздничных мероприятий", - сообщила замглавы. По ее словам, в этом году многие мероприятия разведены по времени, чтобы люди смогли посетить максимальное количество точек.

По уже сложившейся традиции, в 10:00 одновременно на пяти разных площадках города, расположенных во всех районах, начнутся торжественные патриотические мероприятия и возложение цветов и венков к монументам.

В Центральном районе в честь павших воинов на площади Свободы состоится традиционный парад Победы, в котором маршем пройдут представители военных частей, студенты военной кафедры ТГУ и МЧС. Впервые в нем примут участие воспитанники кадетских классов общеобразовательных школ и ветераны военных действий.

В Автозаводском районе в то же время в парке Победы у Монумента Славы состоится торжественное мероприятие "Великой Победы немеркнущий свет!" Мероприятия схожей тематики пройдут на площади Никонова в микрорайоне Шлюзовом и на площади Денисова в микрорайоне Поволжском. Объединит жителей, пришедших на эти разные площадки, "минута молчания", которую объявят в одно время. Также в городе в пяти местах будет работать полевая кухня - в парке Победы, в Театральном саду, в Центральном парке, в сквере Русич и в микрорайоне Поволжский.

Все мероприятия разделены на два блока - дневные и вечерние. Дневные (их более десяти) проходят равномерно по городу на 13 открытых площадках во всех районах. Это будет целый ряд спортивно-развлекательных мероприятий: общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, открытое первенство по футболу, концерты и театрализованные композиции, а также открытые кинопоказы.

Вечерние программы начнутся одновременно и пройдут с 19:00 до 22:00. Патриотические концерты состоятся на трех больших главных площадках города - возле ДС "Волгарь", на территории ДК "Тольяттиазот" и на площади Свободы, которая будет для этой цели использована впервые. В этом году, также впервые в Тольятти, в финале вечера решено объединить горожан одновременным исполнением песни "День Победы" перед салютом на всех площадках. Апогеем 9 Мая станет вечерний салют в Центральном, Комсомольском, Автозаводском районах и микрорайоне Шлюзовом.

Но пожалуй, самое мощное, трогательное и пронзительное мероприятие, которое будет проведено в Тольятти уже в пятый раз, - это акция-шествие "Бессмертный полк". "Это не просто акция - это приобщение каждого человека к истории своей семьи, к своим корням. В прошлом году в этом шествии участвовало одновременно порядка 25 тыс. жителей", - сообщила Юлия Баннова.

В Тольятти из-за его географической разбросанности и особенностей планировки реализовать единое шествие непросто. Например, в Центральном районе нет ни одной подходящей для этой цели улицы, а до Нового города из отдаленных микрорайонов добираться проблематично. Поэтому по официальной просьбе координатора МИПОД "Бессмертный полк" в Тольятти Татьяны Яковчук-Жигулиной у жителей отдаленного микрорайона Шлюзовой и близко расположенных к нему территорий есть возможность пройти своим Бессмертным полком. Шествие здесь начнется от школы №75 (ул. Гидротехническая, 31) и пройдет маршем до площади Никонова. Единая же колонна стартует в Автозаводском районе в 12:00. Сбор участников назначен на 11 утра и состоится на пересечении улиц Свердлова и Юбилейной. Финиширует колонна возле Дворца спорта "Волгарь".

Бессмертный полк - общественное мероприятие, администрация помогает здесь только организационно. Это, по словам Татьяны Яковчук-Жигулиной, ни в коей мере не противоречит уставу полка. Со стороны администрации города будут приняты все меры по обеспечению безопасности участников шествия.

Важно, что разводка по времени крупных мероприятий даст возможность жителям города побывать в тот день на многих точках празднования.

В 14:00 тольяттинцы смогут отправиться в Парковый комплекс истории техники имени К.Г.Сахарова, где начнется большая праздничная программа. Запланированы показательные полеты авиации ДОСААФ России, пролеты вертолетов с флагами России и Победы, десантирование парашютистов, выполнение фигур высшего пилотажа на самолетах Як-52 и многое другое. В прошлом году здесь в парке было 10 тыс. гостей, в этом благодаря более продуманной логистике мероприятий планируется еще больше.

Уже в начале мая состоятся локальные мероприятия на территориях школ, в скверах семейного отдыха. Многие из них помогут организовать ТОСы. Кроме того, впервые в Тольятти пройдут кадетский бал, а также бал Победы, где с ветеранами встретится глава города. Это мероприятие намечено на 3 мая.