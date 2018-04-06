На ул. Красноармейской в Самаре из-за ДТП почти час стояли трамваи

В пятницу, 6 апреля, в 11:10 на ул. Красноармейской в Самаре встали трамваи в оба направления из-за ДТП на перекрестке с ул. Ленинской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

По предположениям очевидцев последствий случившегося, в ДТП участвовали два автомобиля. После столкновения один из них - Toyota - врезался в ограждение проезжей части на ул. Красноармейской. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным чрезвычайных служб, некие телесные повреждения получил водитель Toyota, но от госпитализации он отказался. Были ли другие пострадавшие, не сообщается.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ТТУ, в свою очередь, сообщили, что в простой из-за аварии попали шесть трамваев. А движение электротранспорта возобновилось в 12:01. Всего движение останавливалось на 51 минуту.