На ул. Красноармейской в Самаре из-за ДТП почти час стояли трамваи

В пятницу, 6 апреля, в 11:10 на ул. Красноармейской в Самаре встали трамваи в оба направления из-за ДТП на перекрестке с ул. Ленинской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
По предположениям очевидцев последствий случившегося, в ДТП участвовали два автомобиля. После столкновения один из них - Toyota - врезался в ограждение проезжей части на ул. Красноармейской. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным чрезвычайных служб, некие телесные повреждения получил водитель Toyota, но от госпитализации он отказался. Были ли другие пострадавшие, не сообщается.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ТТУ, в свою очередь, сообщили, что в простой из-за аварии попали шесть трамваев. А движение электротранспорта возобновилось в 12:01. Всего движение останавливалось на 51 минуту.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !