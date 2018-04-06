Газон для "Самара Арены" отправился из Германии в Самару

Газон для "Самары Арены" отправился из Германии в Самару. Об этом на странице в соцсети сообщает подрядчик строительства ПСО "Казань".

Утром 6 апреля будущее покрытие футбольного поля самарского стадиона к ЧМ срезали в питомнике и сразу погрузили в машины. Траву для арены привезут на 22 большегрузах. Как только караван машин прибудет в Самару, начнется его укладка.

Напомним, площадь игрового поля с технической зоной, составляет 10,7 тыс. кв. метров. Ранее строители обещали, что укладка займет около четырех дней.