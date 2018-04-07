В Самару на самолете доставят Благодатный огонь из Иерусалима

В Самару доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В состав делегации фонда Андрея Первозванного в иерусалимский Храм Воскресения Христова вошел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пишет samara.kp.ru.
Огонь на самолете привезут в Москву, в аэропорту Внуково самолет будет встречать представитель Епархии Самарской области. С ним он полетит в Курумоч. Затем огонь сразу доставят в Покровский кафедральный собор, где будут проходить пасхальные богослужения.
По информации источника, Благодатный огонь в Иерусалиме уже сошел, теперь он отправится в Россию вместе с делегацией Фонда.
Проводить богослужения в Покровском храме будет митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы самарцев развезут по домам специальные автобусы.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((