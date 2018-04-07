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В Самару на самолете доставят Благодатный огонь из Иерусалима Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий пообщался с главой Самары Как в ночь на Крещение самарцы штурмовали ледяную Волгу На Полевом спуске все-таки будет организована купель для Крещенских купаний В Самарской области определено 26 мест для крещенских купаний

Религия Общество

В Самару на самолете доставят Благодатный огонь из Иерусалима

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самару доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В состав делегации фонда Андрея Первозванного в иерусалимский Храм Воскресения Христова вошел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пишет samara.kp.ru.

Огонь на самолете привезут в Москву, в аэропорту Внуково самолет будет встречать представитель Епархии Самарской области. С ним он полетит в Курумоч. Затем огонь сразу доставят в Покровский кафедральный собор, где будут проходить пасхальные богослужения. 

По информации источника, Благодатный огонь в Иерусалиме уже сошел, теперь он отправится в Россию вместе с делегацией Фонда.

Проводить богослужения в Покровском храме будет митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы самарцев развезут по домам специальные автобусы.

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Последние комментарии

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 09:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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