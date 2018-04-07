В Самару на самолете доставят Благодатный огонь из Иерусалима

В Самару доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В состав делегации фонда Андрея Первозванного в иерусалимский Храм Воскресения Христова вошел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пишет samara.kp.ru.

Огонь на самолете привезут в Москву, в аэропорту Внуково самолет будет встречать представитель Епархии Самарской области. С ним он полетит в Курумоч. Затем огонь сразу доставят в Покровский кафедральный собор, где будут проходить пасхальные богослужения.

По информации источника, Благодатный огонь в Иерусалиме уже сошел, теперь он отправится в Россию вместе с делегацией Фонда.

Проводить богослужения в Покровском храме будет митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы самарцев развезут по домам специальные автобусы.