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Баскетбол Спорт

БК "Самара" на своей площадке разгромил столичную МБА — 91:58

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 апреля, в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Суперлиги "Самара" на своей площадке разгромила столичную МБА — 91:58, сообщает пресс-служба клуба.

На пятой минуте матча "Самара" повела 11:0. После этого она уверенно удерживала лидерство, лишь несколько раз позволяя москвичам приблизиться к себе на расстояние в 7 очков.

В третьем периоде самарцы нанесли гостям еще один удар, ставший во многом решающим. 9 очков от Алексея Голяхова предопределиои рывок, по итогам которого хозяева имели перевес уже в 20 очков.
А в заключительной десятиминутке настоящее шоу устроил Алексей Чиликин: за период он набрал 16 очков — почти столько же, сколько вся команда соперников. На протяжении всего отрезка "Самара" только наращивала преимущество.

И в итоге одержала убедительную победу — 91:58. Самыми результативными в составе "Самары" стали Алексей Чиликин (16 очков), Алексей Голяхов (14) и Даниил Синегубов (11 очков).

Серия пройдет до трех побед одно й из команд. В понедельник, 9 апреля, в "МТЛ Арене" соперники проведут второй матч. Начало — в 19-00.

Даниил Синегубов, форвард "Самары": "Поначалу мы нервничали: все-таки это плей-офф, да и игр у нас не было уже неделю. Но постепенно мы втянулись и у нас получилась хорошая игра. Тот кураж, который мы поймали в концовке, может нам как помочь в следующем матче, так и навредить. Мы можем расслабиться, подумать, что дальше игры будут проще — но делать этого нельзя! Нужно сохранять настрой на все матчи. В понедельник, думаю, будет уже другая игра: соперник разозлится, игра будет сложнее. Но мы настраиваемся на каждый матч, и в понедельник также постараемся победить!"

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