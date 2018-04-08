Под Сызранью в ДТП с фурой пострадал водитель Lada Kaina

Утром в воскресенье, 8 апреля, в Сызранском районе на трассе М-5 на 878 км произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и Lada Kalina.
Водитель большегруза двигался в сторону Самары за автомобилем Lada. Водитель ВАЗа не убедился в безопасности совершения маневра при повороте на второстепенную дорогу и получил удар в водительскую дверь.
В результате столкновения водитель седана оказался зажатым в салоне своего авто. Для деблокирования пострадавшего в 9:27 к месту происшествия отправилась дежурная смена ПСО г. Сызрань. С помощью гидравлического инструмента была отжата левая передняя дверь.
Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. В 10:03 спасательные работы были завершены, сообщает ПСС по Самарской области.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !