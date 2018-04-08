В Самарской области за сутки сгорело два автомобиля

В субботу, 7 апреля, в 17:29 в Автозаводском районе Тольятти на ул. Юбилейной горел автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек личного состава и двух единицы техники.

Возгорание удалось ликвидировать в 17:36.

Второй случай загорания транспортного средства зарегистрирован ведомством в Красноглинском районе Самары в 1 квартале в 21:33.

На ликвидацию возгорания было направлено шесть спасателей и одна спецмашина. В 21:46 пожар был полностью потушен.

Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.