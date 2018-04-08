Самара празднует Христово Воскресенье

В ночь с 7 на 8 апреля в Покровском кафедральном соборе состоялось богослужение в честь главного праздника христиан — Пасхи Христовой. Встретить Светлое Воскресенье пришли сотни верующих. В их числе первые лица региона, представители казачества, известные бизнесмены.

Богослужение началось с крестного хода. Со свечами и хоругвями верующие обошли вокруг храма, после чего митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий отслужил пасхальную полуночницу, утреню и божественную литургию.

Вместе с жителями губернии участие в богослужении приняли глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов, члены областного правительства.

Пришедшие в собор люди признаются, что с нетерпением ждали этого дня. "Это самый главный праздник всех христиан. Пасха означает, что мир будет жить и все будет хорошо. Я всегда встречаю этот праздник с молитвой и слезами радости", — говорит москвичка Ольга Александрова. В Самару она приехала ухаживать за больной мамой и при первой возможности посещает храм.

Галина Красильникова пришла в собор с семилетней дочерью Дашей. "У меня православная семья и я хочу, чтобы мой ребенок с раннего детства приобщался Святых Христовых тайн и чувствовал радость этого великого дня, — рассказывает девушка. — В своей жизни я всегда уповаю на Бога — и в минуты счастья, и во время болезней и скорбей. Поэтому Пасха — мой любимый праздник, который невозможно ничем заменить".

После окончания службы верующие задержались в храме в ожидании благодатного огня, привезенного из Иерусалима. Его доставили в Покровский в пятом часу утра. От церковной свечи самарцы зажигали лампады, чтобы унести частичку священного пламени к себе домой.