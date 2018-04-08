Самара празднует Христово Воскресенье

В ночь с 7 на 8 апреля в Покровском кафедральном соборе состоялось богослужение в честь главного праздника христиан — Пасхи Христовой. Встретить Светлое Воскресенье пришли сотни верующих. В их числе первые лица региона, представители казачества, известные бизнесмены.
Богослужение началось с крестного хода. Со свечами и хоругвями верующие обошли вокруг храма, после чего митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий отслужил пасхальную полуночницу, утреню и божественную литургию.
Вместе с жителями губернии участие в богослужении приняли глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов, члены областного правительства.
Пришедшие в собор люди признаются, что с нетерпением ждали этого дня. "Это самый главный праздник всех христиан. Пасха означает, что мир будет жить и все будет хорошо. Я всегда встречаю этот праздник с молитвой и слезами радости", — говорит москвичка Ольга Александрова. В Самару она приехала ухаживать за больной мамой и при первой возможности посещает храм.
Галина Красильникова пришла в собор с семилетней дочерью Дашей. "У меня православная семья и я хочу, чтобы мой ребенок с раннего детства приобщался Святых Христовых тайн и чувствовал радость этого великого дня, — рассказывает девушка. — В своей жизни я всегда уповаю на Бога — и в минуты счастья, и во время болезней и скорбей. Поэтому Пасха — мой любимый праздник, который невозможно ничем заменить".
После окончания службы верующие задержались в храме в ожидании благодатного огня, привезенного из Иерусалима. Его доставили в Покровский в пятом часу утра. От церковной свечи самарцы зажигали лампады, чтобы унести частичку священного пламени к себе домой.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((