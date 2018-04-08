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Самара празднует Христово Воскресенье В Самару на самолете доставят Благодатный огонь из Иерусалима Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий пообщался с главой Самары Как в ночь на Крещение самарцы штурмовали ледяную Волгу На Полевом спуске все-таки будет организована купель для Крещенских купаний

Религия Общество

Самара празднует Христово Воскресенье

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 7 на 8 апреля в Покровском кафедральном соборе состоялось богослужение в честь главного праздника христиан — Пасхи Христовой. Встретить Светлое Воскресенье пришли сотни верующих. В их числе первые лица региона, представители казачества, известные бизнесмены.

Фото: Игорь Казановский
Богослужение началось с крестного хода. Со свечами и хоругвями верующие обошли вокруг храма, после чего митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий отслужил пасхальную полуночницу, утреню  и божественную литургию.
Вместе с жителями губернии участие в богослужении приняли глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов, члены областного правительства.
Пришедшие в собор люди признаются, что с нетерпением ждали этого дня. "Это самый главный праздник всех христиан. Пасха означает, что мир будет жить и все будет хорошо. Я всегда встречаю этот праздник с молитвой и слезами радости", — говорит москвичка Ольга Александрова. В Самару она приехала ухаживать за больной мамой и при первой возможности посещает храм.  
Галина Красильникова пришла в собор с семилетней дочерью Дашей. "У меня православная семья и я хочу, чтобы мой ребенок с раннего детства приобщался Святых Христовых тайн и чувствовал радость этого великого дня, — рассказывает девушка. — В своей жизни я всегда уповаю на Бога — и в минуты счастья, и во время болезней и скорбей. Поэтому Пасха — мой любимый праздник, который невозможно ничем заменить".
После окончания службы верующие задержались в храме в ожидании благодатного огня, привезенного из Иерусалима.  Его доставили в Покровский в пятом часу утра. От церковной свечи самарцы зажигали лампады, чтобы унести частичку священного пламени к себе домой.

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Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 09:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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