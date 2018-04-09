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В Тольятти на предприятии мужчине оторвало часть ноги транспортером

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 апреля, в Тольятти, по предварительным данным, около 12 часов дня на предприятии в районе Хрящевского шоссе ногу мужчины затянуло в транспортер, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, произошла травматическая ампутация нижней части голени и раздробление кости. Пострадавший 34-летний мужчина находился в состоянии шока. Для него была вызвана "скорая".

Прибывшие медики городской службы "03" сразу стали принимать все меры, чтобы спасти мужчину и вызвали на помощь еще один экипаж. После чего врачи доставили пострадавшего в лечебное учреждение.

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