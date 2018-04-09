В Тольятти на предприятии мужчине оторвало часть ноги транспортером

В воскресенье, 8 апреля, в Тольятти, по предварительным данным, около 12 часов дня на предприятии в районе Хрящевского шоссе ногу мужчины затянуло в транспортер, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, произошла травматическая ампутация нижней части голени и раздробление кости. Пострадавший 34-летний мужчина находился в состоянии шока. Для него была вызвана "скорая".
Прибывшие медики городской службы "03" сразу стали принимать все меры, чтобы спасти мужчину и вызвали на помощь еще один экипаж. После чего врачи доставили пострадавшего в лечебное учреждение.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.