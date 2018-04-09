Двое мужчин погибли при пожаре в частном жоме в Шигонском районе

В воскресенье, 8 апреля, в 4:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Полевой в с. Старый Тукшум Шигонсого района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовали шесть человек, которые, используя две единицы техники, полностью ликвидировали возгорание в 5:28.
По предварительным данным оперативных структур, во время пожара погибли двое мужчин, одному из которых около 60 лет, а второму около 42.
Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?