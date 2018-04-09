Двое мужчин погибли при пожаре в частном жоме в Шигонском районе

В воскресенье, 8 апреля, в 4:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Полевой в с. Старый Тукшум Шигонсого района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовали шесть человек, которые, используя две единицы техники, полностью ликвидировали возгорание в 5:28.

По предварительным данным оперативных структур, во время пожара погибли двое мужчин, одному из которых около 60 лет, а второму около 42.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.