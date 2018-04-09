В Кинельском образовательным округе развивают познавательную деятельность ребенка

Одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой Кинельский образовательный округ, — постоянное повышение качества обучения. Огромное значение в ее достижении отводится познавательной деятельности ребенка на каждой ступени образования.

Не случайно управление Кинельского образовательного округа, его руководитель Сергей Полищук перед ресурсным центром — методическим ядром округа — ставит задачу максимальной оптимизации работы в дошкольных учреждениях. Ведь если большинство аспектов, понятий, навыков заложить в ребенка в самом раннем возрасте, в дальнейшем он будет более стремительно и успешно развиваться. Серьезно способствует созданию этого фундамента ежегодно проводящийся в округе Межрегиональный фестиваль педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования. Он дает возможность каждому из воспитателей расти профессионально, обмениваясь опытом и, как следствие, повышая квалификацию.

Многочисленные конкурсы и образовательные проекты стимулируют детей к развитию способностей, к активным занятиям познавательной и исследовательской деятельностью. Так, на базе ДОУ "Золотой петушок" п. г. т. Усть-Кинельский ежегодно проходит окружной конкурс исследовательских проектов дошкольников "Я — исследователь". В нем участвуют ребята не только из детских садов Кинельского округа, но и других образовательных округов, включая Самару и Тольятти. В дошкольных учреждениях города Кинеля и муниципального района Кинельский активно развивается робототехника, реализуется программа "От Фребеля до робота: растим будущих инженеров". Целый ряд детских садов участвует в образовательном профориентационном проекте.

"Такая планомерная работа в дошкольных учреждениях позволила создать прочную основу для успешного обучения выпускников детских садов в школах, — констатирует руководитель Кинельского ресурсного центра Анна Гулина. — Когда ребята приходят в школу, они стремятся участвовать в конкурсах, конференциях, хотят познать больше сверстников. И родители, которые принимают активное участие в образовательной деятельности каждого детского сада, задают такие же требования и школам. Поэтому, чтобы не упустить, а поддержать достигнутое в детском саду, активная работа по развитию детей ведется на всех образовательных ступенях школы".

В округе в активную конкурсную деятельность вовлечены школьники с первого класса. Так, по инициативе школы пос. Комсомольский на протяжении 11 лет проводится олимпиада младших школьников и уже 9 лет проходит научно-практическая конференция "Я познаю мир".

Чуть раньше, чем в области, в Кинельском округе стала проводиться предметная олимпиада среди учеников 5-8 классов. Кроме того, с 2011 года ребята активно принимают участие и в окружной НПК школьников основного звена "Кинельский вектор", старшеклассники активно вовлечены в исследовательско-проектную деятельность "Школа-ВУЗ" в рамках конкурса "Взлет". Шестнадцать наших школьников являются членами Губернаторского реестра "Одаренные дети".

Окружной конкурс "Юный программист" проводится совместно с преподавателями Самарского авиационного техникума, что дает результаты на региональном конкурсе "Инфотех".

В каждой школе организуется огромное количество конкурсов, нацеленных на разностороннее развитие ребенка. В школе № 2 15 лет назад зародилась традиция проводить "Смоляковские чтения", посвященные местному поэту Николаю Смолякову. Ежегодно на этом открытом окружном конкурсе школьники читают, анализируют произведения писателей и поэтов Самарской области.

В октябре 2017 года прошел открытый окружной турнир юных историков "Геродот". Больше 20 команд из школ Кинельского округа, Самары и Волжского района показали свои знания по историческому периоду 1917–1922 гг.

На базе Чубовской школы, которая тесно взаимодействует с местным православным приходом, проводятся окружные "Кирилло-Мефодиевские чтения". Это мероприятие духовно-нравственной направленности вызывает огромный интерес и у школьников, и у педагогов, лучшие работы которых отправляют на областные чтения, где они ежегодно становятся призерами и победителями.

Активны в округе и учителя иностранных языков. Несколько лет назад учителя английского языка выступили с инициативой организации окружного музыкального конкурса современной песни на иностранном языке School Vision и конкурса спикеров на английском языке. "Когда инициатива о проведении тех или иных конкурсов, фестивалей исходит не только от управления и ресурсного центра, но и от образовательных учреждений, новые традиции приживаются и дают серьезный результат, — считает Анна Гулина. — Мы же стараемся поддержать, продумать и усовершенствовать мероприятия. Выводим их на региональный уровень".

"Проведение окружных и огромного количества внутришкольных конкурсов, активное участие в областных мероприятиях позволило Кинельскому округу в этом году показать высокий результат на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, — утверждает Сергей Полищук. — Его призерами стали сразу пять учеников, что для округа — отличный показатель. Детей к победам и достижениям готовят педагоги. Процесс это кропотливый, но результат стоит того. Целенаправленная методическая работа приводит учителей к победам на профессиональных педагогических конкурсах".

Развивающую среду создаем вместе

Талантливые педагоги детского сада "Сказка" — подразделения ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ "Лидер" Кинеля в сотрудничестве с родителями воспитанников создают условия для всестороннего гармоничного развития детей и эффективного построения образовательного пространства. В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, "центры" по интересам, мини-огороды и многое другое. В детсаду есть свой зимний сад, создана лаборатория по исследованию растений. Оборудование для нее — приз за победу в региональном конкурсе "Детский сад года-2017".

В мире профессий

В детском саду "Тополек" — СП ГБОУ СОШ № 8 п. г. т. Алексеевка Кинеля — воспитанников знакомят с многообразием и широким выбором профессий. Это дошкольное учреждение является окружной пилотной площадкой по развитию эмоционального отношения ребенка к профессиональному миру. Воспитатели стремятся к тому, чтобы малыши понимали, какое важное место занимает труд в жизни взрослых, ценили плоды чужого труда, сами овладевали необходимыми навыками. Они дают возможность детям проявить свои силы в различных видах деятельности.

Ради одной цели

В детском саду "Золотая рыбка" Кинеля трудятся специалисты, чья помощь необходима особенным детям — малышам с ограниченными возможностями здоровья. Здесь четко выстроена система коррекционно-развивающей работы, объединяющая усилия воспитателей, психолога, логопеда и физинструктора. Они взаимодействуют друг с другом ради одной задачи — воспитания гармоничной, заинтересованной личности, здоровой духовно и физически. С детьми они совместно проводят интегрированные занятия, что позволяет приблизиться к этой цели.

Вдохновляют своим примером

По мнению педагогов школы № 11, приоритетом для учителя является не только обучение, но и воспитание, формирование активной жизненной позиции. "Нет лучшего воспитательного приема, чем личный пример", — считает выпускница Алла Булыга, вернувшаяся в школу учителем английского языка. Сегодня молодой педагог создает свой уникальный педагогический стиль, вдохновляет учеников не только на изучение иностранного языка, но и на познание мира. Алла Булыга — призер областного конкурса "Молодой учитель-2017", кандидат в волонтеры на чемпионат мира по футболу-2018.

Дошкольник-почемучка

Ребята из этого детского сада поселка Усть-Кинельский участвуют в познавательных проектах ("Самара — город футбола") и акциях ("Спешите делать добро!"), моделируют технику ("Военный парад"). Они успешно защищают свои работы на конкурсах различного уровня.

В детском саду проводится окружной конкурс "Я — исследователь", где юные "почемучки" округа, области и России делятся своими идеями. Поднять на еще более высокий уровень познавательную активность дошкольников, которая является одной из составляющих успешности дальнейшего обучения в школе, позволяет робототехника. Воспитанники студии робототехники "LEGO-инженеры" стали лауреатами региональных конкурсов, а в региональном фестивале "Я узнаю мир-2018" проект "Роботы на страже сельского хозяйства" получил диплом за 1-е место.