В Кинельском образовательным округе развивают познавательную деятельность ребенка

Одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой Кинельский образовательный округ, — постоянное повышение качества обучения. Огромное значение в ее достижении отводится познавательной деятельности ребенка на каждой ступени образования.
Не случайно управление Кинельского образовательного округа, его руководитель Сергей Полищук перед ресурсным центром — методическим ядром округа — ставит задачу максимальной оптимизации работы в дошкольных учреждениях. Ведь если большинство аспектов, понятий, навыков заложить в ребенка в самом раннем возрасте, в дальнейшем он будет более стремительно и успешно развиваться. Серьезно способствует созданию этого фундамента ежегодно проводящийся в округе Межрегиональный фестиваль педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования. Он дает возможность каждому из воспитателей расти профессионально, обмениваясь опытом и, как следствие, повышая квалификацию.
Многочисленные конкурсы и образовательные проекты стимулируют детей к развитию способностей, к активным занятиям познавательной и исследовательской деятельностью. Так, на базе ДОУ "Золотой петушок" п. г. т. Усть-Кинельский ежегодно проходит окружной конкурс исследовательских проектов дошкольников "Я — исследователь". В нем участвуют ребята не только из детских садов Кинельского округа, но и других образовательных округов, включая Самару и Тольятти. В дошкольных учреждениях города Кинеля и муниципального района Кинельский активно развивается робототехника, реализуется программа "От Фребеля до робота: растим будущих инженеров". Целый ряд детских садов участвует в образовательном профориентационном проекте.
"Такая планомерная работа в дошкольных учреждениях позволила создать прочную основу для успешного обучения выпускников детских садов в школах, — констатирует руководитель Кинельского ресурсного центра Анна Гулина. — Когда ребята приходят в школу, они стремятся участвовать в конкурсах, конференциях, хотят познать больше сверстников. И родители, которые принимают активное участие в образовательной деятельности каждого детского сада, задают такие же требования и школам. Поэтому, чтобы не упустить, а поддержать достигнутое в детском саду, активная работа по развитию детей ведется на всех образовательных ступенях школы".
В округе в активную конкурсную деятельность вовлечены школьники с первого класса. Так, по инициативе школы пос. Комсомольский на протяжении 11 лет проводится олимпиада младших школьников и уже 9 лет проходит научно-практическая конференция "Я познаю мир".
Чуть раньше, чем в области, в Кинельском округе стала проводиться предметная олимпиада среди учеников 5-8 классов. Кроме того, с 2011 года ребята активно принимают участие и в окружной НПК школьников основного звена "Кинельский вектор", старшеклассники активно вовлечены в исследовательско-проектную деятельность "Школа-ВУЗ" в рамках конкурса "Взлет". Шестнадцать наших школьников являются членами Губернаторского реестра "Одаренные дети".
Окружной конкурс "Юный программист" проводится совместно с преподавателями Самарского авиационного техникума, что дает результаты на региональном конкурсе "Инфотех".
В каждой школе организуется огромное количество конкурсов, нацеленных на разностороннее развитие ребенка. В школе № 2 15 лет назад зародилась традиция проводить "Смоляковские чтения", посвященные местному поэту Николаю Смолякову. Ежегодно на этом открытом окружном конкурсе школьники читают, анализируют произведения писателей и поэтов Самарской области.
В октябре 2017 года прошел открытый окружной турнир юных историков "Геродот". Больше 20 команд из школ Кинельского округа, Самары и Волжского района показали свои знания по историческому периоду 1917–1922 гг.
На базе Чубовской школы, которая тесно взаимодействует с местным православным приходом, проводятся окружные "Кирилло-Мефодиевские чтения". Это мероприятие духовно-нравственной направленности вызывает огромный интерес и у школьников, и у педагогов, лучшие работы которых отправляют на областные чтения, где они ежегодно становятся призерами и победителями.
Активны в округе и учителя иностранных языков. Несколько лет назад учителя английского языка выступили с инициативой организации окружного музыкального конкурса современной песни на иностранном языке School Vision и конкурса спикеров на английском языке. "Когда инициатива о проведении тех или иных конкурсов, фестивалей исходит не только от управления и ресурсного центра, но и от образовательных учреждений, новые традиции приживаются и дают серьезный результат, — считает Анна Гулина. — Мы же стараемся поддержать, продумать и усовершенствовать мероприятия. Выводим их на региональный уровень".
"Проведение окружных и огромного количества внутришкольных конкурсов, активное участие в областных мероприятиях позволило Кинельскому округу в этом году показать высокий результат на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, — утверждает Сергей Полищук. — Его призерами стали сразу пять учеников, что для округа — отличный показатель. Детей к победам и достижениям готовят педагоги. Процесс это кропотливый, но результат стоит того. Целенаправленная методическая работа приводит учителей к победам на профессиональных педагогических конкурсах".
Развивающую среду создаем вместе
Талантливые педагоги детского сада "Сказка" — подразделения ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ "Лидер" Кинеля в сотрудничестве с родителями воспитанников создают условия для всестороннего гармоничного развития детей и эффективного построения образовательного пространства. В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, "центры" по интересам, мини-огороды и многое другое. В детсаду есть свой зимний сад, создана лаборатория по исследованию растений. Оборудование для нее — приз за победу в региональном конкурсе "Детский сад года-2017".
В мире профессий
В детском саду "Тополек" — СП ГБОУ СОШ № 8 п. г. т. Алексеевка Кинеля — воспитанников знакомят с многообразием и широким выбором профессий. Это дошкольное учреждение является окружной пилотной площадкой по развитию эмоционального отношения ребенка к профессиональному миру. Воспитатели стремятся к тому, чтобы малыши понимали, какое важное место занимает труд в жизни взрослых, ценили плоды чужого труда, сами овладевали необходимыми навыками. Они дают возможность детям проявить свои силы в различных видах деятельности.
Ради одной цели
В детском саду "Золотая рыбка" Кинеля трудятся специалисты, чья помощь необходима особенным детям — малышам с ограниченными возможностями здоровья. Здесь четко выстроена система коррекционно-развивающей работы, объединяющая усилия воспитателей, психолога, логопеда и физинструктора. Они взаимодействуют друг с другом ради одной задачи — воспитания гармоничной, заинтересованной личности, здоровой духовно и физически. С детьми они совместно проводят интегрированные занятия, что позволяет приблизиться к этой цели.
Вдохновляют своим примером
По мнению педагогов школы № 11, приоритетом для учителя является не только обучение, но и воспитание, формирование активной жизненной позиции. "Нет лучшего воспитательного приема, чем личный пример", — считает выпускница Алла Булыга, вернувшаяся в школу учителем английского языка. Сегодня молодой педагог создает свой уникальный педагогический стиль, вдохновляет учеников не только на изучение иностранного языка, но и на познание мира. Алла Булыга — призер областного конкурса "Молодой учитель-2017", кандидат в волонтеры на чемпионат мира по футболу-2018.
Дошкольник-почемучка
Ребята из этого детского сада поселка Усть-Кинельский участвуют в познавательных проектах ("Самара — город футбола") и акциях ("Спешите делать добро!"), моделируют технику ("Военный парад"). Они успешно защищают свои работы на конкурсах различного уровня.
В детском саду проводится окружной конкурс "Я — исследователь", где юные "почемучки" округа, области и России делятся своими идеями. Поднять на еще более высокий уровень познавательную активность дошкольников, которая является одной из составляющих успешности дальнейшего обучения в школе, позволяет робототехника. Воспитанники студии робототехники "LEGO-инженеры" стали лауреатами региональных конкурсов, а в региональном фестивале "Я узнаю мир-2018" проект "Роботы на страже сельского хозяйства" получил диплом за 1-е место.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)