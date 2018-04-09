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Образование Общество

Школа поселка Кинельский работает в тесной связке с детским садом "Березка"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Не случайно площадка межрегионального фестиваля работников дошкольного образования по направлению "Познавательное развитие" пройдет на базе детского сада "Березка" поселка Кинельский — структурного подразделения лучшей сельской школы Кинельского района.

Фото: предоставлено ДС "Березка"

Местная СОШ работает в единой связке со своими структурными подразделениями — детским садом и Центром детского творчества. Объединившись шесть лет назад, эти учреждения поставили перед собой цель — добиться полной преемственности дошкольного, общего и дополнительного образования. И достигли ее. Развивающее, познавательное обучение начинается в детском саду, продолжается в школе и на всех этапах взросления ребенка сопровождается педагогами ЦДТ.

Директор школы Ирина Зиятдинова, старший воспитатель детского сада Ольга Рябова и начальник ЦДТ Ольга Петрухина работают в полном взаимопонимании. Воспитанники "Березки" посещают в СОШ школу дошкольника, где развивают грамотность, математические способности, изучают английский, компьютерную азбуку, рисуют. Большинство из них остаются учиться в Кинельской школе и успешно продолжают свое всестороннее развитие.

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