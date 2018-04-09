Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам губдумы и жителям региона

Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям области.
Оглашение послания будет проходить в "МТЛ Арене" и начнется в 12:00.
Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы "Россия-24. Самара", "Губерния", "Тольятти-24", "Самара-ГИС", а также официальный сайт правительства области - samregion.ru и портал "Волга Ньюс".
Последние комментарии
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А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?
Хорошее решение. Правда несколько затянуто.
Будем посмотреть. Улыбнуло.