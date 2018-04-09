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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам губдумы и жителям региона

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям области.

Оглашение послания будет проходить в "МТЛ Арене" и начнется в 12:00.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы "Россия-24. Самара", "Губерния", "Тольятти-24", "Самара-ГИС", а также официальный сайт правительства области - samregion.ru и портал "Волга Ньюс".

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