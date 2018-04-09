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Преступления Происшествия

Бывший СОБРовец получил 9 лет колонии за похищения и грабежи

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу, 6 апреля, в Самарском областном суде федеральный судья Михаил Кондаков огласил приговор бывшему бойцу СОБР Александру Гундорову, признанному виновным в похищениях людей, разбоях, вымогательствах, грабеже и незаконном обороте боеприпасов.

Напомним, по версии правоохранителей, весной 2016 года в Самаре собралась так называемая банда Алексеева, которая стала заниматься отъемом денег у лиц, по их мнению, занимавшихся торговлей наркотиками. В ОПГ вошли восемь жителей Самары, четверо из которых носили погоны.

Согласно приговору, первый эпизод произошел 15 апреля 2016 г., когда около полуночи у дома по улице Аминева при сбыте марихуаны членами ОПГ были задержаны некто Саломатин и Шарапов, с которых преступники стали вымогать 1,3 млн руб. за не возбуждение уголовного дела за незаконный оборот наркотических веществ. Парней избили, у одного из них отняли ключи от квартиры, которую тут же и ограбили. Оказавшись на свободе, оба скрылись из города.

5 мая аналогичный эпизод повторился с потерпевшими Потаповым и Курушовым, которых преступники похитили на своих автомобилях. Под Южным мостом последнего пытали, обматывая голову пищевой полиэтиленовой пленкой, и требовали денег. В результате поживились дешевым сотовым телефоном, дорогой туалетной водой и 2 тыс. рублей из квартиры Потапова.

Затем они смогли похитить некоего Матросова и получить от его отца выкуп в полмиллиона рублей.

22 мая их жертвами стали Киров и Тихонина. Предъявив парню служебное удостоверение, Гундоров ограбил его, отняв смартфон, травматический пистолет и 14 тыс. рублей. Чтобы узнать пин-код от банковской карты и телефона, его увезли из Ленинского района к промышленному зданию на ул. 22-го Партсъезда. После того как похищенному сломали два ребра, выкручивали стопы и грозили залить в горло жидкость из огнетушителя, он сдался, и бандиты у него со счета украли 88 тыс. рублей.

Из больницы, куда попал Киров, в полицию сообщили о пациенте с криминальными травмами. Парень написал заявление, и 27 мая оперативники УФСБ провели первые задержания.

В ходе расследования Гундоров подписал соглашение о сотрудничестве и сообщил о деятельности ОПГ. Только тогда стали известны и другие потерпевшие от деятельности банды.

Как сообщил государственный обвинитель, подсудимый условия соглашения выполнил в полном объеме и, соответственно, заслуживает снисхождения.

Гундров предъявленное обвинение признал полностью. Выступая с последним словом, он в содеянном раскаялся, просил прощения у присутствовавшего в зале суда потерпевшего Алексея Кирова, у своих родных, а также у бывших сослуживцев за то, что опозорил звание офицера.

За все совершенные преступления ему насчитали 65 лет лишения свободы, но согласно уголовному законодательству путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено 9 лет в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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