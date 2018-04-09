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Преступления Происшествия

Водителя автобуса № 205 будут судить за травмы пассажиров

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя маршрутного автобуса, который работал по 205-му маршруту.

Напомним, 10 июня 2017 г. автобус Hyundai ехал по ул. Ново-Вокзальной, в какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. Тогда в аварии пострадали 15 человек, девять из которых госпитализировали, в том числе 14-летнего подростка.

Однако, как сообщили в прокуратуре Самары, в итоге в уголовном деле трое пострадавших: двое взрослых и один несовершеннолетний.

Действия водителя квалифицировали по ч.1 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", которая предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест или даже до двух лет реального лишения свободы.

Уголовное дело будет рассматривать Промышленный районный суд Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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