Водителя автобуса № 205 будут судить за травмы пассажиров

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя маршрутного автобуса, который работал по 205-му маршруту.
Напомним, 10 июня 2017 г. автобус Hyundai ехал по ул. Ново-Вокзальной, в какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. Тогда в аварии пострадали 15 человек, девять из которых госпитализировали, в том числе 14-летнего подростка.
Однако, как сообщили в прокуратуре Самары, в итоге в уголовном деле трое пострадавших: двое взрослых и один несовершеннолетний.
Действия водителя квалифицировали по ч.1 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", которая предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест или даже до двух лет реального лишения свободы.
Уголовное дело будет рассматривать Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.