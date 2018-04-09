Водителя автобуса № 205 будут судить за травмы пассажиров

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя маршрутного автобуса, который работал по 205-му маршруту.

Напомним, 10 июня 2017 г. автобус Hyundai ехал по ул. Ново-Вокзальной, в какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. Тогда в аварии пострадали 15 человек, девять из которых госпитализировали, в том числе 14-летнего подростка.

Однако, как сообщили в прокуратуре Самары, в итоге в уголовном деле трое пострадавших: двое взрослых и один несовершеннолетний.

Действия водителя квалифицировали по ч.1 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", которая предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест или даже до двух лет реального лишения свободы.

Уголовное дело будет рассматривать Промышленный районный суд Самары.