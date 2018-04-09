Глава департамента общественной безопасности Самары покинул свой пост

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул занимаемую должность.

Об этом стало известно на общегородском оперативном совещании в понедельник, 9 апреля, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе администрации. Причину ухода Алексея Логункова в мэрии не назвали.

Исполняющим обязанности руководителя департамента назначен заместитель Логункова Николай Рудаков.

Напомним, Алексей Логунков родом из Перми. Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции Самары он возглавил в конце 2015 года. Прежде, с 2006 г. по 2015 г., занимал должность начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Мордовии.