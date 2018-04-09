Жительница Самары, сбившая пешехода во дворе, может отправиться в колонию

Закончено следствие по делу о наезде на пешехода во дворе дома на ул. Стара-Загора в Самаре.

Напомним, ЧП произошло 26 ноября 2017 года. Renault Sandero двигался во дворе задним ходом, под колеса попала 79-летняя пенсионерка. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и ног.

Действия 19-летней девушки, управлявшей иномаркой, квалифицировали по ч.1 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Теперь прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение и направила это дело в Промышленный районный суд.

Статья обвинения предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.