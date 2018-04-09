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В регионе пройдут пятидневные военные сборы для школьников

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пройдут пятидневные военные сборы для учащихся средних учебных заведений. В 2018 году на них планируется привлечь 10939 юношей, подлежащих воинскому призыву, из 565 образовательных организаций. Будущие защитники отечества изучат основы безопасности, вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск, организацию суточного наряда. А также займутся строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовкой.

По словам заместителя главы Самары — руководителя департамента образования Лилии Галузиной, в областном центре в пятидневных сборах примут участие 2343 допризывника. Занятия будут проходить на 23 сборных пунктах, базирующихся на территории образовательных учреждений во всех районах города.

"Во многих образовательных округах области проведение учебных сборов предполагает комплексный характер, — пояснила руководитель управления реализации общеобразовательных программ регионального минобра Оксана Чуракова. — Теоретические занятия могут проходить на базе учебных заведений. А, например, для обучения стрельбе предполагается организовать выезды на стрельбища или в тиры воинских частей".

Возможно отдельные сборы будут организованы для юнармейцев и курсантов, занимающихся в военно-патриотических клубах. Одной из баз может стать лагерь "Юность".

Уже сейчас юнармейцы готовятся к профильной смене. А через некоторое время планируется также создание домов юнармии с сетью спортивно-технических кружков и военно-патриотичеких клубов.

В области в ряды движения "Юнармия" вступило более 1000 учащихся. В настоящее время многие из них принимают участие военно-спортивной игре "Зарница Поволжья".   

"Юнармия — движение молодое, оно только набирает силу. 2 апреля прошло селекторное совещание под руководством министра обороны Сергея Шойгу. В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, — рассказал руководитель областного департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов. — Были поставлены задачи по поддержке юнармейцев со стороны органов государственной власти и муниципальных образований. Я думаю, что в течение ближайшей недели предложения будут сформированы, проанализированы и представлены главе региона для принятия окончательного решения".

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