Центровой БК "Самара-2" Дмитрий Халдеев признан лучшим игроком регулярного чемпионата

19-летний центровой внес весомый вклад в успешное выступление своей команды, занявшей второе место по итогам регулярного сезона. Проведя 36 матчей, Халдеев в среднем за игру набирал 16,1 очка, делал 9,0 подбора, 1,4 передачи и набрал 19,4 балла за эффективность.

В символическую пятерку по итогам регулярного сезона помимо Дмитрия Халдеева вошли защитники Эльхан Ахмедов ("Химки-2") и Александр Платунов ("ПАРМА-2"), а также форварды Филипп Стойко ("Самара-2") и Кирилл Попов ("Локомотив-Кубань-2").

Дмитрий Халдеев и Филипп Стойко — лидеры "Самары-2", они активно привлекаются к тренировкам с основной командой БК "Самара". И уже успели дебютировать в Суперлиге. А в феврале они в составе сборной Единой молодежной лиги ВТБ сыграли в Матче молодых звезд, который прошел в Санкт-Петербурге в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ.

Воспитанник новокуйбышевского БК "Олимп" Дмитрий Халдеев выступает за команды БК "Самара" третий сезон. Он дважды становился призером первенства ДЮБЛ, а весной прошлого года помог "Самаре-2" выиграть бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2017 г. в составе сборной России он принимал участие в чемпионате Европы U18.

Филипп Стойко играет в БК "Самара" с лета 2016 г. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ.

Сейчас Халдеев и Стойко в составе "Самары-2" готовятся к "Финалу восьми" Единой молодежной лиги ВТБ, который пройдет в Самаре с 22 по 24 апреля, сообщает официальный сайт клуба.