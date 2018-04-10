В Самарской области местами потеплеет до +17 °C

В предстоящие сутки в Самарской области сохранится малооблачная теплая погода, обусловленная влиянием отрога азорского антициклона, сообщают в Приволжском УГМС.
В середине рабочей недели через наш регион переместится холодный атмосферный фронт. Пройдут небольшие и умеренные осадки, юго-западный ветер сменится северным, северо-восточным и вслед за ним бразды правления погодой возьмет на себя Скандинавский антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе. Осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.
Во вторник, 10 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха +11 ... +16 °C. Ветер юго-западный 8-13 м/с.
В среду, 11 апреля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +1 ... +6 °C. Днем местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Воздух прогреется от +12 до +17 °C, на севере области от +7 до +10 °C. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
В четверг, 12 апреля, местами небольшие и умеренные осадки. Температура воздуха ночью составит +1 ... -4 °C, днем +5 ... +10 °C. Ветер северный 6-11 м/с.
В пятницу, 13 апреля, осадков не ожидается. В ночные часы столбик термометра опустится от -1 до -6 °C, днем поднимется от +5 до +10 °C. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?