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ЖКХ и благоустройство Общество

В рамках месячника по благоустройству в Самаре восстановят тротуарную плитку

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 апреля, в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на повестку которого был вынесен вопрос о ходе месячника по благоустройству.

Глава города поручила уделить особое внимание устранению дефектов улично-дорожной сети и других объектов городского хозяйства, образовавшихся после зимы.

"Необходимо проверить все гарантийные работы по ремонту дорог и тротуаров, которые были сделаны в последние годы. В работу берите все замечания, которые оставляют жители и устраняйте в максимально короткие сроки", — обратилась Елена Лапушкина к руководителю департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову.

Андрей Семенов доложил, что в первую неделю месячника коммунальные службы делали упор на работы по обеспечению эффективного отведения талых вод — открытию дождеприемников, дополнительной проливке канализационных колодцев и очистке водопропускных труб. Кроме того, в местах отсутствия ливневой канализации муниципальные предприятия производили откачку талых вод. Так, за прошедшую неделю с дорог откачали более 12 тыс. куб. метров.

В планах на эту неделю — работы по вывозу мусора и зимних накоплений, по очистке и покраске урн, дорожных ограждений, опор освещения и остановочных павильонов. Также 11 апреля пройдет традиционный муниципальный средник — на уборку городских территорий выйдет 7 тыс. сотрудников администрации и муниципальных предприятий.

Кроме того, 14 апреля состоится первый общегородской, Гагаринский субботник. Принять участие в наведении порядка может любой желающий, во всех районов города начинают работать специализированные пункты выдачи инвентаря. Чтобы его получить необходимо обратиться в администрацию района или к управляющему микрорайоном.

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