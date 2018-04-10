В рамках месячника по благоустройству в Самаре восстановят тротуарную плитку

В понедельник, 9 апреля, в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на повестку которого был вынесен вопрос о ходе месячника по благоустройству.
Глава города поручила уделить особое внимание устранению дефектов улично-дорожной сети и других объектов городского хозяйства, образовавшихся после зимы.
"Необходимо проверить все гарантийные работы по ремонту дорог и тротуаров, которые были сделаны в последние годы. В работу берите все замечания, которые оставляют жители и устраняйте в максимально короткие сроки", — обратилась Елена Лапушкина к руководителю департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову.
Андрей Семенов доложил, что в первую неделю месячника коммунальные службы делали упор на работы по обеспечению эффективного отведения талых вод — открытию дождеприемников, дополнительной проливке канализационных колодцев и очистке водопропускных труб. Кроме того, в местах отсутствия ливневой канализации муниципальные предприятия производили откачку талых вод. Так, за прошедшую неделю с дорог откачали более 12 тыс. куб. метров.
В планах на эту неделю — работы по вывозу мусора и зимних накоплений, по очистке и покраске урн, дорожных ограждений, опор освещения и остановочных павильонов. Также 11 апреля пройдет традиционный муниципальный средник — на уборку городских территорий выйдет 7 тыс. сотрудников администрации и муниципальных предприятий.
Кроме того, 14 апреля состоится первый общегородской, Гагаринский субботник. Принять участие в наведении порядка может любой желающий, во всех районов города начинают работать специализированные пункты выдачи инвентаря. Чтобы его получить необходимо обратиться в администрацию района или к управляющему микрорайоном.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!