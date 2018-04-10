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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Наша обязанность перед людьми - продолжить расселение аварийного жилья"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, во время обращения к жителям Самарской области с послание врио губернатора Дмитрий Азаров подчеркнул, что очень важно продолжить работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Этому вопросу, как заявил глава региона, должно быть уделено особое внимание.

Дмитрий Азаров: "Наша обязанность перед людьми - продолжить расселение аварийного жилья" Дмитрий Азаров: "Наша обязанность перед людьми - продолжить расселение аварийного жилья"
Фото: Игорь Казановский

Так, с 2013 г. в новые квартиры из аварийного жилья благодаря федеральной программе переехали около 20,5 тыс. человек. "В этом году программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г., должна быть завершена. Но, по факту многие дома, непригодные для жизни, не попали в эту программу. Наша обязанность перед людьми продолжить эту работу, обеспечить справедливое решение", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также он отметил, что не теряет своей важности в регионе проблема обманутых дольщиков. Глава региона напомнил, что в 2012-13 гг. удовлетворялись права примерно 7 тыс. обманутых  участников долевого строительства в год. "Но потом на четыре года произошел явный спад  власть потеряла интерес к этой работе, и списки обманутых дольщиков стали вновь расти", — рассказывает Дмитрий Азаров.

При этом за пять месяцев работы в этом направлению властям уже удалось  удовлетворить права 988 участников долевого строительства, введены в эксплуатацию семь многоквартирных домов. В 2018 г. планируется сдать в эксплуатацию еще 12 проблемных домов.

"Но самое главное, конечно, еще и не допустить новых проблем, новых банкротств. Здесь работы для министерства строительства очень и очень много. Мы уже обсуждали новый формат градостроительного совета. И все вопросы мы там подробного рассмотрим", — подытожил Дмитрий Азаров.

В целом глава региона заметил, что строительная отрасль нуждается в применении новых технологий, материалов, нового качества проектирования и возможностей финансирования. "Это необходимо для реализации программы строительства жилья, исходя из показателя 2,7 млн кв. м в год. Нынешними технологиями и на сегодняшней строительной базе нам таких темпов не достичь", — убежден врио губернатора.

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